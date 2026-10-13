Crash Team Racing Nitro-Fueled получила экспериментальный нативный порт для ПК с поддержкой до 240 FPS

Энтузиасты выпустили экспериментальный нативный порт Crash Team Racing Nitro-Fueled для Windows, основанный на версии игры для PlayStation 4 с обновлением 1.21. Проект позволяет запускать оригинальный x86-64-код игры непосредственно на процессоре ПК, тогда как системные библиотеки PS4 заменяются специальным runtime-слоем, а графические вызовы переводятся через совместимый графический API. Полноценная эмуляция процессора консоли при этом не используется.

Актуальная версия порта получила собственный лаунчер: пользователю достаточно указать папки с собственной копией игры и обновлением 1.21, после чего программа самостоятельно подготавливает необходимые файлы. Разработчик подчёркивает, что сам проект не содержит оригинальных файлов Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Порт поддерживает полноэкранный режим, счётчик кадров, режим PS4 Pro и различные ограничения частоты кадров — от 30 до 240 FPS, а также полностью разблокированный FPS. Предусмотрены поддержка клавиатуры, Xbox- и SDL-контроллеров, локальный мультиплеер с разделённым экраном, сохранения и кэширование шейдеров.

По предварительным тестам разработчика, система с GeForce RTX 3070 и Core i5-9500 выдаёт примерно 110–130 FPS во время гонок, тогда как конфигурация с GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D способна достигать 240 FPS. Эти результаты пока нельзя считать универсальными, поскольку проект всё ещё находится в стадии активного тестирования.

Среди известных проблем упоминаются возможные зависания GPU и ошибки графического API во время гонок. На данный момент порт тестировался преимущественно на видеокартах NVIDIA, а автор проекта отдельно просит пользователей AMD и Intel сообщать о результатах. Онлайн-функции оригинальной версии пока также не реализованы.

Crash Team Racing Nitro-Fueled вышла в 2019 году на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, но официальной версии для ПК так и не получила. Новый проект фактически позволяет запускать именно PS4-версию игры на Windows напрямую через специализированный слой совместимости, а не через традиционный эмулятор.

Любопытно, что одной из причин отсутствия официальной ПК-версии Crash Team Racing Nitro-Fueled разработчики называли именно читеров. По словам творческого директора Томаса Уилсона, перенос игры на компьютеры потребовал бы дополнительных ресурсов не только на сам порт, но и на усиленную защиту от нечестной игры, что увеличивало бы стоимость и сложность разработки. В итоге Beenox сосредоточилась на консольных версиях, где, по мнению команды, находилась основная аудитория проекта.