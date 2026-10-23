Неофициальный ПК-порт Crash Team Racing Nitro-Fueled получил полноценный онлайн, моды и новую сборку 0.6.4

Разработчики неофициального ПК-порта Crash Team Racing Nitro-Fueled выпустили новую сборку OCTR-NitroFueled-PC версии 0.6.4. Проект основан на SacredFire, bbport и графических технологиях shadPS4 и продолжает расширять возможности оригинальной версии для PlayStation 4.

Одним из главных достижений последних обновлений стала полноценная реализация сетевых функций через собственную инфраструктуру RyuNET. Игрокам доступны публичные гонки, закрытые комнаты, приглашения друзей, поиск пользователей и внутриигровые уведомления. Поддерживаются американское и европейское издания игры.

Версия 0.6.4 от 23 октября также расширила совместимость модификаций с различными вариантами исполняемого файла обновления 1.21. Проверка изменений теперь выполняется по конкретным участкам игрового кода.

Разработчики устранили критическое зависание, которое могло возникать при подключении или отключении контроллера прямо во время гонки. Внутриигровое меню теперь также способно определять, какой контроллер используется каждым игроком, включая случаи с несколькими одинаковыми геймпадами.

Изменения затронули Linux и Steam Deck: был обновлён интерфейс лаунчера и добавлена отдельная страница управления модификациями. Кроме того, исправлен вылет, возникавший при использовании одного из костюмов Коко.

Предыдущее обновление 0.6.2 от 22 октября заметно переработало систему модификаций. Теперь моды загружаются без создания отдельных копий игровых данных, которые ранее могли занимать около 22 ГБ для каждой комбинации модов.

Проект уже вышел далеко за рамки простого запуска консольной игры на ПК. Авторы реализовали собственную сетевую инфраструктуру, поддержку модификаций, расширенные настройки управления и дополнительные возможности для Windows и Linux. Особенно примечательно восстановление онлайн-функциональности игры после отключения официальных серверов.

При этом в проекте сохраняется известная ошибка 23, связанная с зависаниями GPU. Разработчики предупреждают, что полностью устранить её пока не удалось. Для запуска необходимо использовать собственный дамп игры — игровые данные в проект не входят.