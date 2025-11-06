Новая Crash Team Racing находится в разработке? Beenox обновила баннер в X свежим рендером

Beenox, студия-разработчик Crash Team Racing: Nitro-Fueled, недавно обновила свой баннер в X/Twitter, добавив ранее не публиковавшийся рендер Crash Bandicoot.

Миниатюру заметил веб-художник и поклонник Crash Bandicoot @LuchoComix в X/Twitter, который поделился увеличенным скриншотом, чтобы подчеркнуть новый рендер. По данным @LuchoComix, рендер ранее не публиковался, и этот конкретный дизайн карта никогда не встречался рядом с этой версией Crash Bandicoot (на изображении использован дизайн Крэша из Crash Bandicoot 4).

На данный момент компания уже удалила изображение баннера, заменив его рекламным артом Call of Duty Black Ops 7.

Находка породила предположения о возможной разработке новой игры в серии картингов Bandicoot. Последний слух, связанный с CTR, был несколько месяцев назад, когда в сообществе CTR появились предполагаемые скриншоты порта Crash Team Racing: Nitro-Fueled на ПК. Высказывались предположения, что свежий рендер может быть невыпущенным концепт-артом этого проекта — потенциальный признак того, что порт на ПК всё ещё находится в разработке.