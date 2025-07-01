Творческий директор раскрыл, почему Crash Team Racing Nitro-Fueled так и не вышла на ПК

Томас Уилсон, творческий директор Crash Team Racing Nitro-Fueled и сооснователь студии Beenox, в интервью рассказал, почему ПК-версии популярной гонки изначально не было в планах. Несмотря на постоянные просьбы фанатов, порт на ПК так и не был запущен, и у разработчиков на то были веские причины.

По словам Уилсона, главная причина — ограниченные ресурсы и время. В момент разработки команда Beenox уже активно участвовала в работе над Call of Duty, поэтому выделить отдельную группу для создания ПК-версии Nitro-Fueled не представлялось возможным. Кроме того, разработчики учитывали необходимость усиленной защиты от читеров на ПК, что требовало дополнительных усилий и затрат.

Также важным фактором стало различие в аудитории: фанаты Crash Team Racing в основном сконцентрированы на консолях, и с точки зрения бизнеса выпуск ПК-версии мог не окупиться. В итоге разработчики решили сосредоточиться на консолях, где игра и получила большую популярность.

Успех Nitro-Fueled превзошел ожидания: к июню продажи превысили 10 миллионов копий, тогда как команда рассчитывала лишь на несколько миллионов. Несмотря на это, Beenox и Activision не анонсировали планы по ПК-версии, что продолжает огорчать многих поклонников.