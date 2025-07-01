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Crash Team Racing Nitro-Fueled 21.06.2019
Аркада, Мультиплеер, Гонки
7.7 87 оценок

Творческий директор раскрыл, почему Crash Team Racing Nitro-Fueled так и не вышла на ПК

butcher69 butcher69

Томас Уилсон, творческий директор Crash Team Racing Nitro-Fueled и сооснователь студии Beenox, в интервью рассказал, почему ПК-версии популярной гонки изначально не было в планах. Несмотря на постоянные просьбы фанатов, порт на ПК так и не был запущен, и у разработчиков на то были веские причины.

По словам Уилсона, главная причина — ограниченные ресурсы и время. В момент разработки команда Beenox уже активно участвовала в работе над Call of Duty, поэтому выделить отдельную группу для создания ПК-версии Nitro-Fueled не представлялось возможным. Кроме того, разработчики учитывали необходимость усиленной защиты от читеров на ПК, что требовало дополнительных усилий и затрат.

Также важным фактором стало различие в аудитории: фанаты Crash Team Racing в основном сконцентрированы на консолях, и с точки зрения бизнеса выпуск ПК-версии мог не окупиться. В итоге разработчики решили сосредоточиться на консолях, где игра и получила большую популярность.

Успех Nitro-Fueled превзошел ожидания: к июню продажи превысили 10 миллионов копий, тогда как команда рассчитывала лишь на несколько миллионов. Несмотря на это, Beenox и Activision не анонсировали планы по ПК-версии, что продолжает огорчать многих поклонников.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Опять у бедных многомиллиардных корпорации не хватило ресурсов, да что ж такое, посочувствовать им что-ли

7
kolinmah

Шляпные гонки. Пробовал на свиче. Неумелый клон Марио карт.

4
yariko ookami

То что не вышло на ПК, выйдет на ПК в виде эмуляции в будущем. Ничему история не учит!

3
spaMER_ID

Ну, прям наказал там всех!

кум кумич

Уже вышел эмулятор свича, с онлайном и даже русским языком

Twitch Stream Moments

Ну и хорошо, что не вышел тут1 мораль всем должно быть глубоко пох Ой как Пох

2
Роман45554

выйдет в начале 2026 с обновленной графикой

1
Gords

И опять окажется, что это уже никому ненужно, ибо все кто хотел давно сыграли на эмуле. Ещё смешнее, если "обновлённая графика" никак не будет отличаться от того, что на эмуляторе, а то и будет хуже.

spaMER_ID

А что мешало им сделать игру в 60 кадров не расскажет.

SHTOPOR93

Ну правильно , на всякие КАЛЛдути у них есть люди (делать скинчики для лгпт петушатников) а на нормальные игры у них нет людей мммм Л-Логика . К слову из отличного шутера сделали помойку... вспоминаю MW 2019 и понимаю что такого уже больше не будет .

JackReacher

После таких "успехов" Сэкбоя и Ratchet and Clank на ПК можно их понять

Олег Дудин

Классная игрушка. Может, всё-таки ещё портируют.

kotasha

А что там по поводу слуха новой версии ? Или это опять желтая пресса.

Информацию слил человек, представившийся разработчиком проекта. Переиздание создаётся несколько месяцев, разработкой занимается не Beenox.
В игру добавили «датчик топлива», одну новую трассу и несколько персонажей - в знак благодарности фанатам. Игровая механика осталась прежней. Внесены мелкие улучшения. Игра не появится на консолях прошлого поколения, что намекает на технические улучшения.Полная поддержка кроссплея.
Новая версия появится на PC, Xbox Series X|S, PS5 и Switch 2. Рекомендуемая цена составит $40.