Творческий директор раскрыл, почему Crash Team Racing Nitro-Fueled так и не вышла на ПК

Томас Уилсон, творческий директор Crash Team Racing Nitro-Fueled и сооснователь студии Beenox, в интервью рассказал, почему ПК-версии популярной гонки изначально не было в планах. Несмотря на постоянные просьбы фанатов, порт на ПК так и не был запущен, и у разработчиков на то были веские причины.
По словам Уилсона, главная причина — ограниченные ресурсы и время. В момент разработки команда Beenox уже активно участвовала в работе над Call of Duty, поэтому выделить отдельную группу для создания ПК-версии Nitro-Fueled не представлялось возможным. Кроме того, разработчики учитывали необходимость усиленной защиты от читеров на ПК, что требовало дополнительных усилий и затрат.
Также важным фактором стало различие в аудитории: фанаты Crash Team Racing в основном сконцентрированы на консолях, и с точки зрения бизнеса выпуск ПК-версии мог не окупиться. В итоге разработчики решили сосредоточиться на консолях, где игра и получила большую популярность.
Успех Nitro-Fueled превзошел ожидания: к июню продажи превысили 10 миллионов копий, тогда как команда рассчитывала лишь на несколько миллионов. Несмотря на это, Beenox и Activision не анонсировали планы по ПК-версии, что продолжает огорчать многих поклонников.
Опять у бедных многомиллиардных корпорации не хватило ресурсов, да что ж такое, посочувствовать им что-ли
Шляпные гонки. Пробовал на свиче. Неумелый клон Марио карт.
То что не вышло на ПК, выйдет на ПК в виде эмуляции в будущем. Ничему история не учит!
Ну, прям наказал там всех!
Уже вышел эмулятор свича, с онлайном и даже русским языком
Ну и хорошо, что не вышел тут1 мораль всем должно быть глубоко пох Ой как Пох
выйдет в начале 2026 с обновленной графикой
И опять окажется, что это уже никому ненужно, ибо все кто хотел давно сыграли на эмуле. Ещё смешнее, если "обновлённая графика" никак не будет отличаться от того, что на эмуляторе, а то и будет хуже.
А что мешало им сделать игру в 60 кадров не расскажет.
Ну правильно , на всякие КАЛЛдути у них есть люди (делать скинчики для лгпт петушатников) а на нормальные игры у них нет людей мммм Л-Логика . К слову из отличного шутера сделали помойку... вспоминаю MW 2019 и понимаю что такого уже больше не будет .
После таких "успехов" Сэкбоя и Ratchet and Clank на ПК можно их понять
Классная игрушка. Может, всё-таки ещё портируют.
А что там по поводу слуха новой версии ? Или это опять желтая пресса.