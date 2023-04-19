Activision Blizzard напомнила, что закрытое бета-тестирование Crash Team Rumble стартует 20 апреля ©

Издательство Activision Blizzard и студия-разработчик Toys for Bob напомнили, что завтра, 20 апреля 2023 года, в 20:00 по московскому времени начнется закрытое бета-тестирование Crash Team Rumble, которое завершится в понедельник, 24 апреля 2023 года, также в 20:00.

Все «те, кто оформил предзаказ на игру для Xbox или PlayStation», смогут получить доступ к закрытому бета-тестированию. Таким образом, игроки смогут испытать это «как знаковых героев и злодеев вселенной Crash в командной битве 4 на 4 на арене».

Как поясняется в официальном пресс-релизе, «закрытая бета-версия включает в себя 5 любимых фанатами персонажей, три уникальные арены, наполненные действиями и удивительными стратегическими возможностями, а также множество режимов, которые проверят характер команд».

Дата выхода Crash Team Rumble назначена на 20 июня 2023 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X | S.