Activision Blizzard напомнила, что закрытое бета-тестирование Crash Team Rumble стартует 20 апреля

Издательство Activision Blizzard и студия-разработчик Toys for Bob напомнили, что завтра, 20 апреля 2023 года, в 20:00 по московскому времени начнется закрытое бета-тестирование Crash Team Rumble, которое завершится в понедельник, 24 апреля 2023 года, также в 20:00.
Все «те, кто оформил предзаказ на игру для Xbox или PlayStation», смогут получить доступ к закрытому бета-тестированию. Таким образом, игроки смогут испытать это «как знаковых героев и злодеев вселенной Crash в командной битве 4 на 4 на арене».
Как поясняется в официальном пресс-релизе, «закрытая бета-версия включает в себя 5 любимых фанатами персонажей, три уникальные арены, наполненные действиями и удивительными стратегическими возможностями, а также множество режимов, которые проверят характер команд».
Дата выхода Crash Team Rumble назначена на 20 июня 2023 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X | S.
Мда конечно. Казалось бы, что уже 2023 год и все понимают ценность ПК. Те же Capcom заявили, что это для них платформа номер 1 и в целом показывают это, хоть и без не проблем (привет вырезанный ретрейсинг re2 и 3). Да и многие другие издатели также. Выходят на ПК.
Что делает Activision Blizzard?
Снова забывает *** на ПК и не выпускает Crash Team Rumble. Гениально.
В целом еще понимаю, что релиз на ПК позже может быть, но все равно такое себе решение.