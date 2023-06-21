На консолях PlayStation и Xbox вышел сетевой экшен Crash Team Rumble ©

Культовый персонаж Крэш Бандикут из одноименной серии игр продолжает свои приключения. На этот раз он будет ждать своих фанатов в необычном онлайн-экшене, который представит множество разнообразных героев франшизы. Присоединиться к их баталиям можно уже сейчас в Crash Team Rumble, которая стала доступна для игры на консолях.

Crash Team Rumble — это совершенно новый для серии проект, который включает в себя многопользовательскую составляющую и умопомрачительный экшен. Создатели игры, студия Toys for Bob, реализовала в игре формат столкновений 4 на 4, где сражаются хорошо известные персонажи из серии Crash Bandicoot. На старте обещают представить восемь уникальных героев с собственными способностями и девять арен. А после выхода игры контент в ней будет постепенно расширятся за счет масштабных обновлений и сезонов.

В погоне за фруктами каждый персонаж будет использовать свои уникальные способности, а также выполнять одну из трех важных ролей: бомбардира, блокировщика или бустера. Бомбардиры превосходно перемещаются по карте, собирая и сохраняя вампу, блокировщики сражаются, чтобы помешать вражеским игрокам положить вампу в свой банк, а бустеры собирают реликвии, чтобы активировать станции реликвий, изменяющие ситуацию на карте, и захватывать колодки с драгоценными камнями, которые обеспечивают временные множители на месторождения вумпа своей команды.

Crash Team Rumble доступна для игры на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.