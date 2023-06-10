Разработчики Crash Team Rumble представили геймплейный релизный трейлер и дорожную карту первого сезона ©

Издатель Activision и разработчик Toys for Bob выпустили релизный трейлер игрового процесса Crash Team Rumble, а также дали поклонникам Crash возможность взглянуть на контент первого сезона игры, включая двух новых героев — любимых фанатами Ripper Roo и N. Gin, новую карту, новую силу и новый режим ограниченного времени.

Crash Team Rumble — это совершенно новая командная многопользовательская онлайн-игра 4 на 4, действие которой разворачивается в яркой и забавной вселенной Crash Bandicoot.

В Crash Team Rumble фанаты могут играть за Крэша, Дингодайла и множество других друзей и заклятых врагов, у каждого из которых есть своя особая сила, индивидуальность и стиль игры, поскольку они соревнуются на диких и разнообразных аренах в командной сетевой игре 4 на 4. многопользовательское действие.

Чтобы привести свою команду к победе, игроки будут скользить, разбивать, натыкаться и бить как команда, чтобы стать «меховым» и собрать как можно больше фруктов вампа в своей зоне высадки, одновременно защищая зону высадки команды противника. Благодаря кроссплатформенной игре, Crash Team Rumble будет включать в себя множество стратегических элементов игрового процесса, которые обязательно изменят ход подсчета очков веселым образом.

Crash Team Rumble выйдет на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S 20 июня 2023 года.