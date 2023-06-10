Crash Team Rumble 20.06.2023
6.9 12 оценок

Разработчики Crash Team Rumble представили геймплейный релизный трейлер и дорожную карту первого сезона

©
monk70
Новости

Издатель Activision и разработчик Toys for Bob выпустили релизный трейлер игрового процесса Crash Team Rumble, а также дали поклонникам Crash возможность взглянуть на контент первого сезона игры, включая двух новых героев — любимых фанатами Ripper Roo и N. Gin, новую карту, новую силу и новый режим ограниченного времени.

Crash Team Rumble — это совершенно новая командная многопользовательская онлайн-игра 4 на 4, действие которой разворачивается в яркой и забавной вселенной Crash Bandicoot.

В Crash Team Rumble фанаты могут играть за Крэша, Дингодайла и множество других друзей и заклятых врагов, у каждого из которых есть своя особая сила, индивидуальность и стиль игры, поскольку они соревнуются на диких и разнообразных аренах в командной сетевой игре 4 на 4. многопользовательское действие.

Чтобы привести свою команду к победе, игроки будут скользить, разбивать, натыкаться и бить как команда, чтобы стать «меховым» и собрать как можно больше фруктов вампа в своей зоне высадки, одновременно защищая зону высадки команды противника. Благодаря кроссплатформенной игре, Crash Team Rumble будет включать в себя множество стратегических элементов игрового процесса, которые обязательно изменят ход подсчета очков веселым образом.

Crash Team Rumble выйдет на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S 20 июня 2023 года.

Консоли Трейлеры
-6
2
Последние посты по игре Crash Team Rumble
Представлен вступительный ролик Crash Team Rumble
Представлен вступительный ролик Crash Team Rumble
Новый геймплейный трейлер Crash Team Rumble
Новый геймплейный трейлер Crash Team Rumble
Activision Blizzard напомнила, что закрытое бета-тестирование Crash Team Rumble стартует 20 апреля
Activision Blizzard напомнила, что закрытое бета-тестирование Crash Team Rumble стартует 20 апреля
Комментарии: 2
Ваш комментарий
kotasha

Что за тенденция превращать нормальные игры в донатную помойку ещё и платную.

0
ValeRossi

К сожалению, теперь такие времена

0