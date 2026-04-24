Crashout Crew превращает склад в хаотичный кооперативный аттракцион: вилочные погрузчики вместо спокойной работы

Игра Crashout Crew от Aggro Crab выйдет 28 мая на Xbox Series и ПК (Steam и Microsoft Store), а также появится в Game Pass. На фоне других кооперативных проектов с физикой она уже выделяется идеей, которая звучит почти как шутка: вы не спасаете мир, не строите города — вы просто пытаетесь не устроить катастрофу на складе.

Суть проста и одновременно абсурдна. Команда до четырёх игроков работает на складе DE NILE SHIPPING, где скорость важнее здравого смысла, а вилочные погрузчики превращены в инструменты хаоса. Игроки сортируют, таскают и отправляют странные грузы — от лимонов и наковален до взрывчатки и живых существ. И, как нетрудно догадаться, всё это постоянно выходит из-под контроля.

По сути, Crashout Crew — это продолжение традиции кооперативных «игр-хаосов», где главная механика не победа, а способность не поссориться с друзьями за 10 минут. Здесь физика работает как главный антагонист: коробки падают, техника сталкивается, а склад больше напоминает полигон для экспериментов над нервной системой игроков.

Интересно, что разработчики не пытаются скрывать сатирический тон: игра открыто высмеивает корпоративную культуру, где эффективность ставится выше безопасности. Даже внутриигровые улучшения выглядят как издёвка — вы можете прокачивать технику, но прогресс сбрасывается после смены, будто система заранее не верит в стабильность происходящего.

В итоге Crashout Crew выглядит не как симулятор работы, а как комедийный тест на координацию и терпение. И, судя по описанию, успех здесь будет измеряться не выполненными заказами, а количеством пережитых криков в голосовом чате.