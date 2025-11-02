Создатель The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles перевел ее на японский как "Отстойное подземелье" и покорил японцев

Создатель данжен-кроулера The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, которая вышла неделю назад, случайно покорил японский интернет благодаря нелепой ошибке в машинном переводе, что неожиданно пошло на пользу популярности его игры.

Разработчик игры Паоло Николетти из итальянской студии Fix-a-Bug хотел донести свою игру до японской аудитории, но не мог воспользоваться помощью профессионалов. Поэтому, следуя последним трендам, он решил положиться на искусственный интеллект, а именно на машинный перевод. Однако ИИ показал свой "талант знания японского" уже в названии игры и перевел The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles как Kuso-Dungeon, что можно перевести как "Отстойное подземелье".

Как рассказал Николетти, "японцы сильно смеялись" над этим названием - но не над самой игрой, которая благодаря этому была замечена множеством людей. Получилась своего рода непреднамеренная реклама, который помогла игре попасть в большее количество списков желаний в Steam.

Название уже было исправлено, и теперь разработчик готовится к дальнейшему развитию своего проекта. The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles можно приобрести в Steam за 490 рублей. В игре есть русский язык, однако существует шанс, что перевод тоже сделан ИИ.