Netflix и Sega выпустят фильм по Crazy Taxi, новый мультсериал про Соника и киноадаптацию Stranger Than Heaven

Стриминговый сервис Netflix заключил крупное соглашение с компанией Sega на разработку экранизаций сразу нескольких культовых игровых франшиз. Первым проектом в рамках партнерства станет полнометражная киноадаптация аркадных гонок Crazy Taxi. Сценарий для комедийной картины напишут Дэн Грегор и Даг Мэнд, работавшие над перезапуском фильма "Голый пистолет" 2025 года. Продюсированием ленты займутся Нил Х. Мориц и Тоби Ашер из студии Original Film, приложившие руку к кинофраншизе о еже Сонике, а также главный продюсер Sega Тору Накахара.

Оригинальная Crazy Taxi стартовала на аркадных автоматах еще в 1999 году, после чего стала хитом на консоли Dreamcast благодаря бешеной скорости, драйвовому саундтреку и поездкам без правил наперегонки с таймером. Как отметили продюсеры Нил Х. Мориц и Тоби Ашер, экранизация создается для всех, кто проводил сотни часов за рулем желтого такси, врубал музыку на полную громкость и сносил городские преграды ради чаевых. Кинолента станет частью масштабного возрождения бренда, ведь релиз новой игры Crazy Taxi: World Tour запланирован на 2027 год.

Вторым направлением сотрудничества станет совершенно новый анимационный сериал по вселенной Sonic the Hedgehog, разработкой которого руководят продюсер Тору Накахара и аниматор Карлос Стивенс. Проект позиционируется как комедийное шоу для детей старшего дошкольного возраста, где знаменитый синий еж и его друзья предстанут в образе сплоченной команды со слегка дерзким характером. Ранее стриминговая площадка уже выпустила 3 сезона трехмерного мультсериала Sonic Prime, который остается доступен в ее каталоге.

Особый интерес вызывает фильм по приключенческому экшену Stranger Than Heaven, анонсированный задолго до релиза самого первоисточника. Игру разрабатывает команда RGG Studio, прославившаяся серией Like a Dragon: Yakuza с общими продажами более 30 млн копий. Релиз самого проекта состоится только в январе 2027 года. Сюжет расскажет о судьбе иностранца в Японии начала 20 века, который проходит криминальный путь от нищего чужака до авторитетного якудза и влиятельного магната в сфере развлечений. Продюсером полнометражного боевика также назначен Тору Накахара.

Руководство обеих компаний рассчитывает на долговременный успех совместных адаптаций. Вице-президент Netflix по трансмедиа Брэндон Ригг заявил, что популярные игровые вселенные уже имеют колоссальную фан-базу, а сделка позволит охватить сразу 3 разные эпохи из богатой истории Sega. Главный продюсер японской студии Тору Накахара пообещал зрителям милое и стильное шоу по Sonic, безумный юмор в Crazy Taxi и суровую криминальную драму в Stranger Than Heaven. Президент и операционный директор Sega Сюдзи Уцуми со своей стороны добавил, что компания уверена в бережном отношении стримингового сервиса к наследию каждого первоисточника.

Анонсированные картины пополнят масштабную линейку игровых адаптаций Netflix. В настоящее время платформа готовит сериал с живыми актерами по мотивам Assassins Creed, полнометражный фильм по Gears of War, мультсериалы по Minecraft, Magic: The Gathering и Clash of Clans, игровое соревновательное шоу по Overcooked, а также выпуск 2 сезона для Cyberpunk: Edgerunners, 2 сезона для Splinter Cell: Deathwatch и финального 3 сезона Devil May Cry.