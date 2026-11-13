Авторы Crazy Taxi World Tour показали карту Индии с прыжками и короткими путями

SEGA показала карту Индии для аркадной гоночной игры Crazy Taxi World Tour. В ролике демонстрируют городской район, сельскую местность, промзоны и маршруты с прыжками и короткими путями.

Индия станет завершающей международной локацией в путешествии вокруг света. Новая карта предлагает искать выгодные заказы и мчаться к пункту назначения по самым рискованным маршрутам.

Главный герой, таксист Аксель, отправится возвращать украденное такси и преследовать таинственную организацию, устраивающую хаос по всему миру.

Crazy Taxi World Tour выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.