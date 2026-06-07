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Crazy Taxi: World Tour 2027 г.
Экшен, Гонки, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
5.3 20 оценок

Crazy Taxi: World Tour от Sega будет защищена Denuvo на релизе

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Crazy Taxi: World Tour от Sega будет защищёна системой Denuvo Anti-Tamper на ПК-версии игры. Информация появилась в карточке проекта Steam.

Путешествуйте по самым красивым городам мира и выполняйте разнообразные задания в долгожданном продолжении серии Crazy Taxi! В роли Акселя вам предстоит участвовать в гонках, чтобы вернуть угнанную машину и раскрыть планы загадочных преступников.

ПК
13
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
agula98

Это хорошо

5
Gords

У Сеги по жизни проблемы с адекватностью и финансовыми решениями. Все их редкие успехи, это не "благодаря", а "вопреки".

2
gliga142

ахаха , во шизики ..

1
Nur fi Alzalam

Сега ещё жива., я думал е в 90е она была популярная, а сейчас это типичный мусор

1
Hevin

А значит и не будет доступна для региона. Жаль, крутая игра была

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