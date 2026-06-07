Crazy Taxi: World Tour от Sega будет защищена Denuvo на релизе

Crazy Taxi: World Tour от Sega будет защищёна системой Denuvo Anti-Tamper на ПК-версии игры. Информация появилась в карточке проекта Steam.

Путешествуйте по самым красивым городам мира и выполняйте разнообразные задания в долгожданном продолжении серии Crazy Taxi! В роли Акселя вам предстоит участвовать в гонках, чтобы вернуть угнанную машину и раскрыть планы загадочных преступников.