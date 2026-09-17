Crazy Taxi: World Tour показала карту Японии - безумные гонки отправятся на родину серии

SEGA представила новый трейлер Crazy Taxi: World Tour, посвящённый карте Японии. Разработчики предлагают взглянуть на страну, где традиционная культура соседствует с современными технологиями, а водителям предстоит исследовать её улицы в привычном безумном стиле серии.

В Crazy Taxi: World Tour игроки вновь окажутся за рулём такси и будут выполнять экстремальные задания, стараясь доставлять пассажиров как можно быстрее и зарабатывать как можно больше денег. На этот раз приключение выйдет за пределы знакомых городских улиц: главным героем станет Аксель, который отправится по миру в погоне за таинственными злодеями в масках, укравшими его любимое такси.

Новая карта позволит познакомиться с японскими локациями и различными сторонами местной культуры. При этом разработчики делают ставку не на реалистичный симулятор, а на фирменную формулу Crazy Taxi с высокой скоростью, рискованными манёврами и постоянной погоней за максимальной прибылью.

Crazy Taxi: World Tour выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК через Steam и Microsoft Store. SEGA пока не назвала точную дату релиза.