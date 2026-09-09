Crazy Taxi: World Tour вернёт классический драйв и добавит ещё больше безумия

SEGA показала больше деталей Crazy Taxi: World Tour после демонстрации игры на Gamescom 2026. Новая часть пытается сохранить безумный аркадный дух оригинала 1999 года, но при этом заметно расширяет привычную формулу.

Главным героем вновь станет Аксель. На этот раз ему предстоит отправиться в мировое путешествие и разобраться с группой загадочных преступников, укравших его любимое такси. В полной версии игроки посетят пять разных городов, каждый со своими районами и заданиями.

Во время демоверсии на Gamescom журналистам дали возможность опробовать немецкую локацию. Она включает аэропорт, городские районы, горную местность и другие участки, соединённые скоростными дорогами. При этом SEGA решила не объединять все города в одну огромную карту — каждый из них будет отдельной локацией.

Основная механика осталась знакомой: нужно подбирать пассажиров и как можно быстрее доставлять их к месту назначения, выполняя различные трюки и комбинируя Crazy Dash, Crazy Stop и Crazy Drift. Чем безумнее поездка, тем больше денег и наград можно заработать.

Но именно дополнительные задания стали одной из главных особенностей новой игры. Игрокам предлагают не только обычные поездки, но и совершенно абсурдные испытания: например, доставить пассажира в аэропорт, пока его самолёт уже готовится к вылету, преследовать транспорт или выполнять различные трюки на время.

При этом Crazy Taxi: World Tour не отказывается и от классического режима. Arcade Mode вернёт знакомую гонку на время, где главная цель — заработать как можно больше денег за одну поездку. Кроме того, в игре появится полноценный онлайн-мультиплеер.

Crazy Taxi: World Tour выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.