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Студия Double Fine увольняет 23 сотрудника в связи с переходом к независимости
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Представлен первый трейлер новой экранизации "Сказки о потерянном времени" от братьев Андреасян
Энтузиаст выпустил фанатскую кампанию для Baldur's Gate 3 с собственным сюжетом и 4 концовками
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Sker Ritual получила новое издание Nightmare Edition после длительного раннего доступа
DenuvOwO обновили гипервизор-взлом для Sid Meier's Civilization 7 до версии 1.4.2
Apple стала второй в истории компанией с капитализацией в 5 триллионов долларов
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Мышь SteelSeries Rival 310
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