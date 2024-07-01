Перезапуск Crazy Taxi будет мультиплеерным гоночным экшеном с открытым миром

SEGA опубликовала интервью с ведущими разработчиками новой части Crazy Taxi. Авторы пока не продемонстрировали геймплейные кадры, но поделились информацией о проекте.

Новая Crazy Taxi станет полноценной ААА-игрой и перезапуском серии. По словам разработчиков, игра будет мультиплеерной, позволяя множеству игроков гонять по городу одновременно, хотя точное количество таксистов в сессии пока не раскрывается.

Игроков ждет большой открытый мир с реалистичной городской средой, парком развлечений и локациями, вдохновленными западным побережьем США. Еще в 2022 году источники Bloomberg предполагали, что новая Crazy Taxi станет игрой-сервисом в духе Fortnite, и, видимо, эти данные подтвердились.

Проект находится на ранней стадии разработки. Студия Sapporo Studio разбирается с мультиплеерными технологиями и пытается совместить их с типичным геймплеем Crazy Taxi. На данный момент у игры нет ни даты выхода, ни целевых платформ.