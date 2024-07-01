Перезапуск Crazy Taxi будет мультиплеерным гоночным экшеном с открытым миром

SEGA опубликовала интервью с ведущими разработчиками новой части Crazy Taxi. Авторы пока не продемонстрировали геймплейные кадры, но поделились информацией о проекте.
Новая Crazy Taxi станет полноценной ААА-игрой и перезапуском серии. По словам разработчиков, игра будет мультиплеерной, позволяя множеству игроков гонять по городу одновременно, хотя точное количество таксистов в сессии пока не раскрывается.
Игроков ждет большой открытый мир с реалистичной городской средой, парком развлечений и локациями, вдохновленными западным побережьем США. Еще в 2022 году источники Bloomberg предполагали, что новая Crazy Taxi станет игрой-сервисом в духе Fortnite, и, видимо, эти данные подтвердились.
Проект находится на ранней стадии разработки. Студия Sapporo Studio разбирается с мультиплеерными технологиями и пытается совместить их с типичным геймплеем Crazy Taxi. На данный момент у игры нет ни даты выхода, ни целевых платформ.
Зачем из игры делать ммо, игра всегда была с синглом, теперь фигню какую то делают, наверно ещё и с кучей микро транзакций.
А такая игра кому-то будет нужна? В подобных покатушках онлайн не нужен.
Тьфу на вас!
Зачем это возрождать? Игра была очень посредственная, в детстве было весело поиграть пару раз, потом быстро надоедало. Сейчас немногочисленные фанаты давно выросли и не будут играть в такую детскую игру, а нынешним детям это вряд ли зайдет
Интересно, буду ждать. И заодно, пожалуй, с оригиналом ознакомлюсь.
интересно будет попрыгать с другими игроками, совершать безумные трюки! и вопли пассажиров, и да, конец таймеру! да здравствует новый сумасшедший такси!
Понятно, закапывайте.
сначала тебя
Проколотые шины и увод из под носа конкурента галасующео клиента прилагается видимо. Оригинал мне не зашел в свое время. Ну а в мультик я тем более играть не буду. Вырос я уже из этого давно. Но если сохранят оргинальную атмосферу сомневаюсь что игра зайдет тем более ка мультик. Это все-таки не гармагедон. ;)
я пас таксовать, даже в какой-то игре