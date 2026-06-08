Подробности Crazy Taxi: World Tour: полноценная сюжетная кампания, 5 городов, аркадный режим и мультиплеер

Вчера SEGA официально представила аркадную гонку Crazy Taxi: World Tour - перезапуск культовой франшизы Crazy Taxi, о разработке которого впервые объявили ещё в 2023 году. Вместе с тем появились первые подробности проекта.

Разработчики делают ставку на безумные и намеренно далёкие от реализма заезды. Пытаясь доставить пассажиров к точке назначения, игрокам предстоит совершать безумные трюки, абсолютно не думая о правилах дорожного движения.

При этом Crazy Taxi: World Tour также предложит полноценную сюжетную кампанию: в ней главному герою Акселю предстоит пройти через 5 уникальных городов в поисках злодейской организации, которая угнала его любимый автомобиль.

Кроме того, проект включит аркадный режим, фокусирующийся строго на скоростном геймплее, напоминающем классическую Crazy Taxi с Dreamcast, а также несколько многопользовательских опций, включая возможность соревноваться с другими игроками онлайн.

Игра получит текстовую русскую локализацию, а так же будет защищена Denuvo. Crazy Taxi: World Tour выйдет на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 в 2027 году.