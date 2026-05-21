SEGA начала тизерить новую Crazy Taxi

SEGA, по всей видимости, готовится представить Crazy Taxi, которая возвращается после долгого перерыва. Сегодня компания представила первый тизер.

Полная презентация игры ожидается через несколько дней. Официальные аккаунты серии в Twitter и Facebook выпустили короткий пятисекундный тизер, на котором изображена мигающая неоновая вывеска с надписью «Taxi».

Это очень показательный знак, поскольку профили Crazy Taxi молчали с 15 января 2019 года. Такое внезапное возобновление активности вряд ли можно считать совпадением, особенно учитывая, что SEGA подтвердила работу над новой частью культовой серии в декабре 2023 года.

До сих пор мало что известно о самой игре, но предыдущая информация предполагала, что разработчики хотят предложить «инновационный и свежий экшен». Ожидается, что новая Crazy Taxi будет сочетать в себе отчётливое чувство свободы с интересным сопоставлением города и природы.