Sega подтвердила использование генеративного ИИ в Crazy Taxi: World Tour

Спустя три года после первого тизера долгожданная Crazy Taxi: World Tour наконец получила полноценный показ на Xbox Games Showcase 2026. Однако радость поклонников культовой аркадной серии быстро сменилась критикой после того, как Sega раскрыла использование генеративного ИИ при разработке игры.

Сразу после презентации на странице проекта в Steam появилось уведомление AI Generated Content Disclosure. В нем Sega заявила, что использует генеративный ИИ в качестве вспомогательного инструмента для разработчиков, чтобы ускорить производство контента и позволить команде сосредоточиться на более творческих задачах. При этом компания отдельно подчеркнула, что технология не применялась в отношении игровых персонажей и актеров.

Формулировка вызвала неоднозначную реакцию сообщества. Sega не уточнила, какие именно элементы создавались или обрабатывались с помощью ИИ, из-за чего среди игроков сразу начались споры. Многие опасаются, что нейросети могли использоваться не только для внутренних технических процессов, но и при создании визуального контента.

На фоне растущей критики генеративного ИИ в игровой индустрии подобное признание оказалось особенно чувствительным. За последние годы сразу несколько крупных студий столкнулись с негативной реакцией аудитории после раскрытия использования нейросетевых инструментов, и поклонники опасаются, что подобная практика может сказаться на качестве и уникальности проектов.

Сама Crazy Taxi: World Tour станет первой новой частью серии за долгие годы. Игра предложит сюжетную кампанию о путешествии по разным странам мира, где главному герою предстоит вернуть украденный автомобиль. При этом Sega обещает сохранить и классический аркадный режим с гонкой на время, который сделал оригинальную Crazy Taxi одной из самых узнаваемых аркад начала 2000-х.