Слух: В перезапуске Crazy Taxi будет режим выживания на 100 игроков, также планируется ремейк первой игры

Компания Sega удивила многих, сообщив о своих планах по перезагрузке пяти давно не существующих франшиз - Shinobi, Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe и Streets of Rage. Раскрывая новые подробности и скриншоты для каждой игры, издатель подтвердил, что Crazy Taxi станет AAA-игрой. Если этого оказалось недостаточно, то надежный инсайдер Midori сообщил в Twitter, что это живой сервис/игра как услуга (в соответствии с предыдущими слухами о том же).

Как сообщается, она "создана по образцу AAA-игр с живым сервисом, таких как Fortnite" (GTA Online - еще одно вдохновение), с планами "живых событий, сотрудничества и настройки". В перезагрузке якобы планируется даже режим выживания на 100 игроков.

Sega якобы стремится быть конкурентоспособной в сфере живых сервисов и хочет использовать "классические IP по-новому с новыми технологиями". Интересно, что планируется ремейк первой игры. Возможно, он появится до перезагрузки и подогреет интерес.

Время покажет, конечно. Sega не подтвердила платформы для обеих игр, но, по слухам, перезагрузка выйдет на Nintendo Switch 2.