Слух: В перезапуске Crazy Taxi будет режим выживания на 100 игроков, также планируется ремейк первой игры

Компания Sega удивила многих, сообщив о своих планах по перезагрузке пяти давно не существующих франшиз - Shinobi, Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe и Streets of Rage. Раскрывая новые подробности и скриншоты для каждой игры, издатель подтвердил, что Crazy Taxi станет AAA-игрой. Если этого оказалось недостаточно, то надежный инсайдер Midori сообщил в Twitter, что это живой сервис/игра как услуга (в соответствии с предыдущими слухами о том же).
Как сообщается, она "создана по образцу AAA-игр с живым сервисом, таких как Fortnite" (GTA Online - еще одно вдохновение), с планами "живых событий, сотрудничества и настройки". В перезагрузке якобы планируется даже режим выживания на 100 игроков.
Sega якобы стремится быть конкурентоспособной в сфере живых сервисов и хочет использовать "классические IP по-новому с новыми технологиями". Интересно, что планируется ремейк первой игры. Возможно, он появится до перезагрузки и подогреет интерес.
Время покажет, конечно. Sega не подтвердила платформы для обеих игр, но, по слухам, перезагрузка выйдет на Nintendo Switch 2.
фига се батл рояль на такси
Похоже что та наподобие режима в forze horizon начиная с 4 части.