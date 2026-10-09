В Crazy Taxi: World Tour появится карта, вдохновлённая Бразилией

В эту пятницу (9-го числа) на выставке Brasil Game Show 2026 компания SEGA анонсировала карту, вдохновлённую Бразилией, для игры Crazy Taxi: World Tour. Новость представил Кендзи Канно — создатель оригинальной игры и продюсер новой части; на пресс-конференции был показан соответствующий трейлер.

Бразильская локация станет четвёртой из пяти карт, доступных в кампании World Tour. Разработчики выбрали эту страну из-за контраста между крупными городскими центрами, пляжами и природными ландшафтами — сочетания, призванного разнообразить трассы и сохранить высокий темп игры, характерный для всей серии.

Бразильская карта в Crazy Taxi: World Tour позволит игрокам мчаться по оживлённым улицам и прибрежным районам, пока пассажиры пытаются добраться до пункта назначения за отведённое время. Локации будут сочетать в себе городскую застройку, торговые зоны и пляжи, хотя SEGA пока не раскрыла, какие именно бразильские города послужили прообразом.

В игре также будут представлены бренды, хорошо знакомые бразильцам. Заведения Habib's, Fogo de Chão и Fast Shop будут разбросаны по игровому миру, возрождая особенность первых частей серии: использование реальных магазинов в качестве конечных точек маршрутов.

По словам Кендзи Канно, плотная и эклектичная городская застройка Бразилии глубоко вдохновила команду разработчиков. Продюсер также отметил яркие пляжи и природные ландшафты как важные элементы, передающие красоту и энергию страны.

Crazy Taxi: World Tour выйдет на ПК в Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Игра также будет поддерживать функцию Xbox Play Anywhere, позволяющую пользователям использовать одни и те же покупки и сохранять прогресс на совместимых консолях Xbox и компьютерах. Компания SEGA пока не объявила дату выхода.