В Crazy Taxi: World Tour вернут The Offspring и Bad Religion, но разработчики готовят ещё один "грандиозный сюрприз"

Музыка всегда была одной из главных особенностей Crazy Taxi, а теперь Sega готовит для World Tour не только возвращение знакомых групп, но и ещё одну неожиданную композицию.

На Gamescom 2026 журналист TheGamer пообщался с Кэндзи Канно — режиссёром оригинальной Crazy Taxi. Во время разговора он подтвердил, что в новой игре снова прозвучат The Offspring и Bad Religion. По словам Канно, это было осознанное решение сохранить музыкальную атмосферу классической части.

Оригинальная Crazy Taxi запомнилась в том числе благодаря панк-року. В её небольшом саундтреке всего семь песен, однако композиция The Offspring «All I Want» и знаменитое «Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah» стали практически неотделимы от игры.

Канно рассказал, что ещё до начала работы над саундтреком слышал от коллег и других участников проекта вопросы о том, появятся ли в новой игре The Offspring и Bad Religion. В итоге он решил прислушаться к этим пожеланиям и сохранить музыкальное направление оригинала.

Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Канно сообщил, что в саундтреке Crazy Taxi: World Tour будет ещё один «грандиозный сюрприз», о котором пока нельзя рассказывать.

«У саундтрека будет ещё один грандиозный сюрприз, который я сейчас не могу раскрыть. Но следите за новостями. Уверен, все скажут: “О!”», — заявил разработчик.

Что именно он имеет в виду, пока неизвестно. Возможно, речь идёт о ещё одной культовой панк-рок-группе или неожиданном возвращении исполнителя из оригинальной Crazy Taxi. Sega пока не раскрывает подробности.

Релиз Crazy Taxi: World Tour ожидается в будущем, а подробности о загадочном участнике саундтрека Sega обещает раскрыть позже.