"YA-YA-YA-YA-YA" под музыку The Offspring: драйвовый анонс Crazy Taxi: World Tour

В рамках прошедшей презентации Xbox Games Showcase 2026 поклонники классических аркадных гонок получили весьма неожиданный подарок. Состоялся официальный анонс совершенно новой части культовой серии от SEGA, которая получила название Crazy Taxi: World Tour.
Судя по дебютному трейлеру, разработчики решили бережно отнестись к наследию франшизы. Ролик с первых же секунд бьет по ностальгии, сопровождая хаос на улицах бессмертным хитом группы The Offspring, навсегда въевшимся в память геймерам благодаря оригинальной игре. Видеоряд отлично передает дух серии: в одной из сцен такси на безумной скорости проносится в миллиметре от лотка с хот-догами, пока продавец мирно расставляет банки.
Однако новая часть не собирается ограничиваться лишь ностальгией и привычными улицами холмистого Сан-Франциско. Как следует из подзаголовка, франшиза выходит на международный уровень и отправляется в мировое турне. Разработчики приготовили полноценную сюжетную завязку: история сфокусируется на классическом персонаже серии — водителе по имени Аксель. Группа таинственных злодеев в масках похитила его любимый желтый кэб, и теперь герою предстоит преследовать их по всему земному шару. Игрокам предложат выполнять экстремальные миссии в различных странах, параллельно подвозя пассажиров и зарабатывая «сумасшедшие деньги».
Погонять под калифорнийский панк-рок можно будет в 2027 году. Проект заявлен как кроссплатформенный: Crazy Taxi: World Tour выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Что СЕГА хочет от нее, деняг поднять на ней? Продукт сугубо нишевый, для скуфов за 40, которые будут сопли пускать по временам Дримкаста.
ЕЕЕЕЕСТЬ БЛЯТЬ есть,если ещё мархухана нового покажут или ремейки флеш игр то я вще весь в пене