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Crazy Taxi: World Tour 2027 г.
Экшен, Гонки, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
5 18 оценок

"YA-YA-YA-YA-YA" под музыку The Offspring: драйвовый анонс Crazy Taxi: World Tour

Gutsz Gutsz

В рамках прошедшей презентации Xbox Games Showcase 2026 поклонники классических аркадных гонок получили весьма неожиданный подарок. Состоялся официальный анонс совершенно новой части культовой серии от SEGA, которая получила название Crazy Taxi: World Tour.

Судя по дебютному трейлеру, разработчики решили бережно отнестись к наследию франшизы. Ролик с первых же секунд бьет по ностальгии, сопровождая хаос на улицах бессмертным хитом группы The Offspring, навсегда въевшимся в память геймерам благодаря оригинальной игре. Видеоряд отлично передает дух серии: в одной из сцен такси на безумной скорости проносится в миллиметре от лотка с хот-догами, пока продавец мирно расставляет банки.

Однако новая часть не собирается ограничиваться лишь ностальгией и привычными улицами холмистого Сан-Франциско. Как следует из подзаголовка, франшиза выходит на международный уровень и отправляется в мировое турне. Разработчики приготовили полноценную сюжетную завязку: история сфокусируется на классическом персонаже серии — водителе по имени Аксель. Группа таинственных злодеев в масках похитила его любимый желтый кэб, и теперь герою предстоит преследовать их по всему земному шару. Игрокам предложат выполнять экстремальные миссии в различных странах, параллельно подвозя пассажиров и зарабатывая «сумасшедшие деньги».

Погонять под калифорнийский панк-рок можно будет в 2027 году. Проект заявлен как кроссплатформенный: Crazy Taxi: World Tour выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Мероприятия Анонсы Трейлеры
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2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Что СЕГА хочет от нее, деняг поднять на ней? Продукт сугубо нишевый, для скуфов за 40, которые будут сопли пускать по временам Дримкаста.

7
Anan4s

ЕЕЕЕЕСТЬ БЛЯТЬ есть,если ещё мархухана нового покажут или ремейки флеш игр то я вще весь в пене