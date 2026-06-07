"YA-YA-YA-YA-YA" под музыку The Offspring: драйвовый анонс Crazy Taxi: World Tour

В рамках прошедшей презентации Xbox Games Showcase 2026 поклонники классических аркадных гонок получили весьма неожиданный подарок. Состоялся официальный анонс совершенно новой части культовой серии от SEGA, которая получила название Crazy Taxi: World Tour.

Судя по дебютному трейлеру, разработчики решили бережно отнестись к наследию франшизы. Ролик с первых же секунд бьет по ностальгии, сопровождая хаос на улицах бессмертным хитом группы The Offspring, навсегда въевшимся в память геймерам благодаря оригинальной игре. Видеоряд отлично передает дух серии: в одной из сцен такси на безумной скорости проносится в миллиметре от лотка с хот-догами, пока продавец мирно расставляет банки.

Однако новая часть не собирается ограничиваться лишь ностальгией и привычными улицами холмистого Сан-Франциско. Как следует из подзаголовка, франшиза выходит на международный уровень и отправляется в мировое турне. Разработчики приготовили полноценную сюжетную завязку: история сфокусируется на классическом персонаже серии — водителе по имени Аксель. Группа таинственных злодеев в масках похитила его любимый желтый кэб, и теперь герою предстоит преследовать их по всему земному шару. Игрокам предложат выполнять экстремальные миссии в различных странах, параллельно подвозя пассажиров и зарабатывая «сумасшедшие деньги».

Погонять под калифорнийский панк-рок можно будет в 2027 году. Проект заявлен как кроссплатформенный: Crazy Taxi: World Tour выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.