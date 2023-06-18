Хоррор-симулятор создания монстров Creature Lab вышел на ПК в Steam ©

Creature Lab, симулятор безумного ученого от польского разработчика и издателя Image Power, стал доступен на ПК в Steam. В игре у игроков будет возможность стать современным доктором Франкенштейном и поднять армию мутантов против города, полного людей, которые избегали и высмеивали его научные достижения.

В Creature Lab вы буквально сходите с ума. Безумным может быть только сумасшедший ученый... Годы исследований, годы публикаций... и все впустую. Ваши новаторские результаты никого не впечатлили. Так что, да, вы закончили так, как обычно заканчивают сумасшедшие ученые. Один, полный разочарования и гнева. Полностью игнорируемый другими, вы решаете заставить их заплатить.

Creature Lab ставит вас на сложный путь гениального, но немного злобного ученого с очень либеральным подходом к подопытным и официальным процедурам. Создайте свое убежище и начните эксперименты! Проводите сумасшедшие эксперименты, смешивайте мутагены, анализируйте их свойства, выращивайте части тела на основе ДНК и присоединяйте их к своим подопытным. Управляйте своим инвентарем, расширяйте свою лабораторию и убедитесь, что ваше убежище в безопасности. Отправляйте свои больные творения в город, чтобы получить необходимый трофей и испытать новые предметы.

После дебюта на ПК Creature Lab будет перенесена на консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch благодаря успешной кампании на Kickstarter.