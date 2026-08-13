Анонсирован симулятор безумного ученого Creature Lab 2

Издательство PlayWay S.A. совместно со студией Woodland Games официально анонсировали симулятор безумного ученого Creature Lab 2 и открыли страницу проекта в сервисе Steam. В продолжении мрачного симулятора игрокам предстоит вновь взять на себя роль ученого, отбросившего этику ради научных открытий и мирового господства.

Геймплейный процесс вращается вокруг создания уникальных мутантов из биомассы и различных химических соединений. Игроки могут проводить исследования ДНК животных и насекомых, перерабатывать человеческие тела в измельчителе, создавать под микроскопом специфические вещества и выращивать мутировавшие конечности, наделенные шипами или когтями.

Алхимическая система включает в себя 14 ингредиентов органического, минерального и синтетического происхождения, из которых при помощи аламбика и катализатора варятся зелья. Соединяя зелья, можно получать мутагены для точечной прокачки силы или скорости созданий, а эликсиры разрешается применять на себе, метать во врагов как бомбы или продавать на черном рынке.

Для сборки монстров используются специализированные технологии, среди которых стирание воспоминаний подопытных устройствами нейрокалибровки и скрепление выросших конечностей гидрогелем со стволовыми клетками. Каждое создание можно адаптировать под определенные задачи, создавая быстрых разведчиков, бесшумных лазутчиков или тяжелых защитников.

Выращенных мутантов предстоит отправлять на операции в разные уголки мира, чтобы добывать новые образцы тканей, химикаты и человеческие тела для продолжения экспериментов. Внутри самого комплекса монстрам можно поручать бытовую работу вроде уборки помещений и переноса колб с химикатами.

Защита секретного комплекса от атак полиции и военных реализована в формате гибрида шутера от первого лица и механик tower defense. Игрокам придется расставлять созданных монстров по позициям, использовать их специализации и лично вступать в перестрелки с силами правопорядка.

Верным помощником безумного гения станет голографический искусственный интеллект CL-OS, который анализирует проведенные эксперименты и цинично комментирует действия игрока. Напарник сопровождает процесс превращения подвальной лаборатории в масштабную империю безумной науки.

Как заявили разработчики из Woodland Games, сыграть в демоверсию Creature Lab 2 планируется в начале 2027 года, а полноценный релиз намечен на 2 квартал 2027 года. При этом авторы предупредили, что указанные сроки разработки могут измениться по ходу производства.

Среди системных требований для PC указаны процессор Intel Core i5-4460, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, а для работы потребуется около 20 ГБ свободного места. Оригинальная Creature Lab выходила летом 2023 года и получала смешанные отзывы игроков.