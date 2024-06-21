Авторы Creatures of Ava хотят, чтобы вы приступили к спасению очаровательных существ уже в августе

Студия 11 bit и разработчик Inverge объявили дату выхода Creatures of Ava, и очаровательная приключенческая игра про спасение существ будет запущена уже совсем скоро.

Creatures of Ava выйдет 7 августа на PC и Xbox Series X|S. Если вы когда-нибудь хотели, чтобы в играх про сбор существ меньше внимания уделялось "коллекционированию" и больше - реальной помощи животным, то эта игра для вас.

Действие игры 11 bit и Inverge происходит на титульной планете Ава, которую медленно разрушает инфекция, известная как The Withering. Не нужно быть гением, чтобы заметить экологические параллели в этой игре, но это не делает их менее своевременными.

Возможно, несколько удивительно, что игра не является ни симулятором жизни, ни выживалкой с открытым миром на выживание. Скорее, это приключенческий экшен с интригующе звучащей "ненасильственной боевой системой".

В игре четыре разных биома, в каждом из которых можно обнаружить и спасти различных существ. Эти существа варьируются от двуногих, похожих на динозавров, до летающих существ, напоминающих комаров, и многих других.

Некоторые из существ могут выглядеть более опасными или пугающими, чем другие, но это не та игра, где вам придется беспокоиться о том, что на вас нападет гигантский стегозавр, так что не волнуйтесь.

Помимо самих существ, вы также встретитесь с наамами - племенем жителей Авы, у которых есть свои уникальные обычаи, которые нужно изучить.

Они научат вас мелодиям на флейте, которые вы сможете использовать для умиротворения и приручения некоторых диких существ Авы. Как вы уже поняли, здесь нужно работать в гармонии с природой, а не вопреки ей.

Creatures of Ava выходит на ПК и Xbox Series X|S 7 августа, а также в первый день на Game Pass.