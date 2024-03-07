Приключенческий боевик Creatures of Ava анонсирован на 2024 год и выйдет на ПК, Xbox и Game Pass

11 bit studios анонсировала Creatures of Ava, новейшую игру от издательского подразделения 11 bit. Creatures of Ava — это приключенческий экшен, разработанный совместно испанскими студиями Inverge и Chibig, в котором игроки приручают существ, чтобы спасти свой мир от смертельной инфекции. Игра выйдет в 2024 году и первоначально будет доступна на Xbox Series X|S и ПК с Windows 11, а также в рамках Xbox Game Pass для консолей и PC Game Pass.

Creatures of Ava — это уникальная игра в жанре сохранения существ, которая приглашает вас исследовать мир, кишащий дикими существами. Эти некогда мирные существа теперь поддаются неизвестной инфекции, вынуждающей их вести себя агрессивно. После исцеления они образуют уникальную связь, которая позволяет вам использовать их навыки для перемещения по планете и решения экологических проблем. Благодаря неагрессивной боевой механике, предназначенной для исцеления, а не поражения, и местным мелодиям флейты, которые вы играете, чтобы приручить существ, игра еще больше подчеркивает природу опыта, спасающего существ.

Ваш герой — Вик, 22-летний искатель приключений, отправляющийся в захватывающую экспедицию вместе с исследователем Табитой. Вместе вы противостоите повторяющейся инфекции, которую местное население называет «увяданием», известной как Наам, угрожающей жителям Авы. Геймплей поощряет движимое любопытством исследование отдельных экосистем, таких как красочные джунгли Нари или загадочное болото Маруба, создавая взаимосвязанный мир.

Сюжет игры, созданный известной писательницей Рианной Пратчетт, представляет собой путешествие, полное чудес, тайн и открытий. Как только вы поймете истинный смысл инфекции, вам будет предложено отойти от человекоориентированной точки зрения и узнать о реальных потерях, которые необходимо заплатить, чтобы сохранить первозданную красоту в самых корнях Авы.