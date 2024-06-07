Создатели Creatures of Ava показали геймплей приключенческого экшена про приручение существ в новом трейлере

На Guerrilla Collective было представлено новое видео Creatures of Ava, в котором рассказывается о сюжете и геймплее игры. Если вы ищете увлекательное приключение, это может быть для вас.
Основные особенности игры таковы:
- Присоединяйтесь к Вику, молодому исследователю природы, в его экспедиции на планету Ава.
- Исследуйте 4 разнообразные и красочные экосистемы, полные жизни
- Приручите более 20 диких существ, используя музыку специальной флейты.
- Познакомьтесь с наамами, жителями Авы, и откройте для себя их уникальные костюмы
- Спасите жителей планеты от инфекции под названием «увядание».
- Помогите Вику раскрыть секреты Авы и ее непростого прошлого.
История рассказывает об инфекции, которая поразила существ планеты Ава, сделав их очень агрессивными. Раньше они были мирными и вызывали радость и удивление у тех, кто их видел. Что же произошло? Вику предстоит решить головоломки и узнать, как вернуть все на круги своя.
Персонажа можно будет интересно настроить или играем чернокожей женщиной?
Нытикам можно будет играть только чернокожей женщиной.
Клон Palworld!! Сейчас начну делать подобное как под копирку
Опять нигры...