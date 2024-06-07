Создатели Creatures of Ava показали геймплей приключенческого экшена про приручение существ в новом трейлере

Готовы ли вы отправиться в путешествие на планету Ава в этой игре, которая сочетает в себе элементы исследования, решения загадок и взаимодействия с удивительными существами? Некогда мирная и процветающая, теперь Ава находится в опасности из-за таинственной инфекции под названием «Иссушение», распространяющейся среди её обитателей и превращающей их в агрессивных и неуправляемых существ.

Вы возьмёте на себя роль двух героинь: отважной искательницы приключений Вик, жаждущей новых открытий, и проницательной исследовательницы Табиты, обладающей острым умом и аналитическим складом ума. Объединив свои силы и таланты, вам необходимо разгадать тайну «Иссушения» и отыскать способ спасти жителей Авы от ужасной участи.

Исследуя красочные и разнообразные локации планеты, вы встретите множество удивительных существ, каждое из которых обладает уникальными способностями. Используя их навыки и умения, вы сможете преодолевать сложные препятствия, решать экологические проблемы и продвигаться вперёд в своём эпическом приключении. Общение и взаимодействие с этими необычными созданиями станет ключом к раскрытию секретов Авы и поиску решения для спасения её обитателей.

Одной из отличительных черт игры является отсутствие жестокости в боях. Вместо привычных сражений вы будете использовать волшебную флейту, чтобы приручать диких существ и превращать их в своих верных союзников. Этот уникальный подход добавляет игре особое очарование и делает её подходящей для игроков всех возрастов, позволяя каждому насладиться увлекательным приключением без излишней агрессии.