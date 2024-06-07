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об игре
Creatures of Ava 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.8 4 оценки

Создатели Creatures of Ava показали геймплей приключенческого экшена про приручение существ в новом трейлере

butcher69
Новости

На Guerrilla Collective было представлено новое видео Creatures of Ava, в котором рассказывается о сюжете и геймплее игры. Если вы ищете увлекательное приключение, это может быть для вас.

Основные особенности игры таковы:

  • Присоединяйтесь к Вику, молодому исследователю природы, в его экспедиции на планету Ава.
  • Исследуйте 4 разнообразные и красочные экосистемы, полные жизни
  • Приручите более 20 диких существ, используя музыку специальной флейты.
  • Познакомьтесь с наамами, жителями Авы, и откройте для себя их уникальные костюмы
  • Спасите жителей планеты от инфекции под названием «увядание».
  • Помогите Вику раскрыть секреты Авы и ее непростого прошлого.

История рассказывает об инфекции, которая поразила существ планеты Ава, сделав их очень агрессивными. Раньше они были мирными и вызывали радость и удивление у тех, кто их видел. Что же произошло? Вику предстоит решить головоломки и узнать, как вернуть все на круги своя.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Избранный Иноса

Персонажа можно будет интересно настроить или играем чернокожей женщиной?

0
Nephth Renar

Нытикам можно будет играть только чернокожей женщиной.

0
Руслан Меркулов 2

Клон Palworld!! Сейчас начну делать подобное как под копирку

0
ELRASTA

Опять нигры...

-1