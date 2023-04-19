Сборник ретро-хорроров The Creepy Syndrome выйдет на ПК и консолях 27 апреля ©

Издатель инди-игр из Барселоны (Каталония) JanduSoft и разработчик инди-игр из Кордовы (Испания) Boomfire Games сегодня объявили, что их коллекция игр-антологий хорроров в стиле ретро «The Creepy Syndrome» выходит на ПК в Steam и консоли PS4 и Xbox One 27 апреля 2023 года.

The Creepy Syndrome — это антология, которая предлагает несколько психологических хорроров с разной пиксельной графикой и стилями ретро 1-бит, 8-бит, геймбой и т. д. Истории о потревоженном разуме, которые переплетаются друг с другом во время анализа таинственным психиатром.

Во время загадочной и странной консультации с психиатром он анализирует вас, заставляя играть в тревожные видеоигры с разными концовками. Вас ждут прошлые травмы, оккультные культы, проклятый бункер и многое другое. У каждого из них есть смысл, и по мере прохождения его анализа все становится жутче, ты не знаешь, зачем ты здесь и чем все это закончится. Откройте для себя таинственные отношения, которые у вас есть с вашим психиатром, у которого есть что-то особенное для вас.