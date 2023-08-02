Жуткое приключение с причудливыми событиями и головоломками Creepy Tale 3: Ingrid Penance выходит на консолях 16 августа

Мрачное интерактивное приключение, наполненное неожиданными событиями и загадками. Эта игра рассказывает историю Ингрид — капризной и избалованной девочки, которая попадает в преисподнюю за свои поступки.

Преисподняя населена жуткими существами, которые желают поглотить Ингрид, замучить её кошмарами или сделать из неё статуэтку. Но когда всё кажется безнадёжным, на её путь попадается Млох — словоохотливый и ироничный бес, который любопытствует над её судьбой. Ингрид вынуждена довериться этому маленькому демону, который, возможно, является ключом к её спасению и возвращению домой.