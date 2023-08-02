Жуткое приключение с причудливыми событиями и головоломками Creepy Tale 3: Ingrid Penance выходит на консолях 16 августа

Жуткое приключение, наполненное причудливыми событиями и головоломками Creepy Tale: Ingrid Penance выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и Microsoft Store 16 августа.
История вращается вокруг капризной, избалованной девушки по имени Ингрид. Она наступает на буханку хлеба, чтобы не испачкать туфли, и падает в ад. Подземный мир кишит жуткими существами. Одни хотят проглотить маленькую Ингрид целиком, другие хотят мучить ее нескончаемыми кошмарами, а третьи хотят превратить ее в очаровательную статую, чтобы произвести впечатление на соседей.
Но когда кажется, что Ингрид обречена погибнуть в этой адской яме, она встречает Молека, болтливого, саркастичного демона, который с восхищением наблюдает за ее приключениями. У нее нет другого выбора, кроме как довериться маленькому демону. Кто знает? Он просто может быть ключом к ее искуплению и пути домой.
Отличная игра, прошёл с удовольствием на релизе