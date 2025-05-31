Мороз по коже: в Steam вышло демо Creepy Tale: Snow Child - мрачного квеста из России

Российская студия Creepy Brothers выпустила демоверсию своей новой хоррор-адвенчуры Creepy Tale: Snow Child — пятой части серии мрачных рисованных квестов. Ознакомиться с игрой уже можно на ПК через Steam, где также доступна опция добавления в список желаемого. Поддерживает проект и платформа VK Play.

В центре сюжета — мальчик по имени Метеля, который отправляется в Ад, чтобы сразиться с Древним Злом и спасти мир. Игроков ждёт насыщенная история с неожиданными поворотами, атмосферная 2D-графика с покадровой анимацией, головоломки, мини-игры и элементы стелса. Обещана и полноценная озвучка персонажей.

Snow Child вдохновлена европейскими страшными сказками и продолжает традиции серии. Полноценный релиз ожидается в 2026 году — как в Steam, так и на VK Play.