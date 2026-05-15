Состоялся релиз Creepy Tale: Show Child - приключенческий квест в стиле мрачной сказки

Российская студия Creepy Brothers выпустила Creepy Tale: Show Child - приключенческий квест в стиле хоррор сказки. Игра доступна на PC в Steam и в VK Play. Имеется полная профессиональная голосовая озвучка на русском языке.

Creepy Tale: Show Child уже пятая часть рисованных приключенческих игр и на этот раз это история мальчика по имени Метеля, который отправляется в Ад в поисках приключений и сталкивается с древним злом. В игре также можно будет сыграть за Меховичка и Адель - знакомым по прошлым частям серии, но для понимания сюжета Snow Child не обязательно играть в предыдущие части серии Creepy Tale.

В игре предстоит исследовать необычные локации, взаимодействовать с персонажами и решать разные оригинальные головоломки. Чтобы выжить, придётся проявить смекалку, ловкость и скрытность: перепрыгивать ловушки, избегать зловещих врагов и щелкать загадки, как орешки.

Квест переплетается с экшеном, а увлекательный сюжет не позволит заскучать.

В честь релиза на игру скидка 20% до 28 мая: 399 RUB / 220 UAH