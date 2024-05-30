В Steam вышла инди-игра Creepy Tale: Some Other Place от российских разработчиков

Сегодня в Steam состоялся релиз приключенческого квеста Creepy Tale: Some Other Place от российской инди-команды Creepy Brothers, авторов таких игр, как серия Creepy Tale, StrikeForce Kitty, Picklock и т.д. До 6 июня игру можно купить со скидкой 10% - всего за 269 рублей. Вдохновением для серии игр Creepy Tale послужили сказки Братьев Гримм.
Creepy Tale: Some Other Place – это мрачная история, раскрывающая абсолютно иной угол нашего сказочного мира. Вас ожидает динамичный квест, наполненный удивительными событиями и жуткими персонажами. Готовьтесь к испытаниям, так как весь мир игры пропитан опасностью, и только ваш ум и мужество могут привести к успеху.
Туманное осеннее утро сулило приятную рыбалку, но неожиданные события перенесли Мартина в зловещее "другое место". И теперь, по ту сторону, Мартин вынужден преодолеть все свои страхи, стать сильнее и пуститься во все тяжкие, чтобы найти дорогу домой.
Странно что OST нет. В прошлых частях они в тот же день релиза выходили.
Играл колгдато 1ую часть, ну такое....типикал индюшатина
Без русской озвучки, название иностранное, иностранцы в ролях... Если не знать, кто это делал, хер поймешь, что это типа российская игра.
игра и озвучка на русском, имена разработчиков русские, имена актеров озвучки русские
Русская озвучка? В прежних играх ее не было.
Была, кроме первой, но там вообще озвучки никакой не было.
Я В НИХ ВЕРЮ! Молодцы!
Ждем прохождения от Куплинова.
в жопу этого петуха
Не жди. Она ему разонравилась, третью часть так и не прошел