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Creepy Tale: Some Other Place 30.05.2024
Адвенчура, Квест, Инди
3 3 оценки

В Steam вышла инди-игра Creepy Tale: Some Other Place от российских разработчиков

2BLaraSex
Новости

Сегодня в Steam состоялся релиз приключенческого квеста Creepy Tale: Some Other Place от российской инди-команды Creepy Brothers, авторов таких игр, как серия Creepy Tale, StrikeForce Kitty, Picklock и т.д. До 6 июня игру можно купить со скидкой 10% - всего за 269 рублей. Вдохновением для серии игр Creepy Tale послужили сказки Братьев Гримм.

Creepy Tale: Some Other Place – это мрачная история, раскрывающая абсолютно иной угол нашего сказочного мира. Вас ожидает динамичный квест, наполненный удивительными событиями и жуткими персонажами. Готовьтесь к испытаниям, так как весь мир игры пропитан опасностью, и только ваш ум и мужество могут привести к успеху.

Туманное осеннее утро сулило приятную рыбалку, но неожиданные события перенесли Мартина в зловещее "другое место". И теперь, по ту сторону, Мартин вынужден преодолеть все свои страхи, стать сильнее и пуститься во все тяжкие, чтобы найти дорогу домой.

3
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
bohdan2015

Странно что OST нет. В прошлых частях они в тот же день релиза выходили.

0
ЛКПСС

Играл колгдато 1ую часть, ну такое....типикал индюшатина

0
0ncnjqybr
Игра от российских разработчиков

Без русской озвучки, название иностранное, иностранцы в ролях... Если не знать, кто это делал, хер поймешь, что это типа российская игра.

0
DMalevich

игра и озвучка на русском, имена разработчиков русские, имена актеров озвучки русские

0
0ncnjqybr DMalevich

Русская озвучка? В прежних играх ее не было.

0
Dry2Ice 0ncnjqybr

Была, кроме первой, но там вообще озвучки никакой не было.

0
Спектр Зис

Я В НИХ ВЕРЮ! Молодцы!

-1
DrimRex

Ждем прохождения от Куплинова.

-2
ЛКПСС

в жопу этого петуха

0
0ncnjqybr

Не жди. Она ему разонравилась, третью часть так и не прошел

0