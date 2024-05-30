В Steam вышла инди-игра Creepy Tale: Some Other Place от российских разработчиков

События этой приключенческой игры разворачиваются в мрачном сказочном мире. При этом игра предлагает историю, рассказанную без единого слова, где динамичный геймплей гармонично переплетается с головоломками.

Сюжет следующий: главный герой отправился на спокойную рыбалку тихим осенним утром. Однако неожиданный поворот событий перенёс его в загадочное «другое место» — волшебный мир, полный тайн и испытаний. Теперь ему предстоит отыскать путь домой, решая множество головоломок и спасая тех, кто нуждается в помощи.

Помимо основной сюжетной линии, Some Other Place предлагает целый ряд аркадных мини-игр, которые органично вплетены в повествование и привносят разнообразие в игровой процесс.