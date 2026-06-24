Cresata вдохновляется Castlevania и Strider - экшен-платформер выйдет на консолях и ПК в 2027 году

Издатель Rocket Panda Games объявил о сотрудничестве со студиями Shatter Flask Games и Acttil для выпуска Cresata — динамичного сайд-скроллингового экшен-платформера, ранее известного под названием Revenant’s Reach. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam в 2027 году, а краудфандинговая кампания на Kickstarter стартует в конце 2026 года.

Одновременно с анонсом разработчики раскрыли детали проекта и представили актёрский состав. К озвучке присоединился Бен Старр, известный по Final Fantasy XVI и Clair Obscur: Expedition 33. Вместе с ним над игрой работает Алекс Ле, знакомый по Solo Leveling, Street Fighter 6 и Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, который также выступает сопродюсером и директором по кастингу.

Авторы описывают Cresata как современный взгляд на классические экшен-платформеры. Вдохновение проект черпает из таких игр, как Castlevania и Strider, а также из более современных представителей жанра вроде Celeste. Игроков ждут динамичные сражения, основанные на системе парирования, уклонений и контратак, а одной из ключевых механик станет крюк-кошка, позволяющий быстро перемещаться по уровням и использовать специальные атаки Slingstrike.

Визуально игра сочетает детализированный 2D-пиксель-арт с трёхмерным окружением, которое меняет ракурс по мере продвижения героя. Также заявлены гонки с «призраками» других игроков и таблицы лидеров для любителей соревновательного прохождения.

Сюжет Cresata разворачивается в мире, расколотом гражданской войной из-за опасных исследований загадочного минерала уранита. После падения летающего города Новая Арсика и прихода к власти лидера фракции «Восстановителей» Лео Венгхаста начинается история, в центре которой окажутся предательство, борьба за выживание и попытка изменить судьбу целого мира.

Судя по первым подробностям, Cresata делает ставку на сочетание классического платформинга, зрелищного экшена и масштабного фантастического мира, что уже выделяет её среди многих современных представителей жанра.