Теперь игра действительно принадлежит игрокам: группа RUNE взломала The Crew 2

Вчера компания Ubisoft, как и обещала, выпустила обновление для гоночной игры The Crew 2, которое добавило в игру офлайн-режим.

В отличии от почти всех остальных игр Ubisoft, серия The Crew не защищена Denuvo - по всей видимости издателю было достаточно того, что игры привязаны к онлайну. Теперь, когда был добавлен офлайн-режим, у пиратов появился смысл взломать игру.

И сегодня группа RUNE сообщила о том, что им удалось сделать это: игра была защищена античитом BattleEye и VMProtect - теперь игре точно не грозит "забвение", а поиграть в неё можно будет и через десятилетия, не опасаясь удаления из магазинов из-за истёкших лицензий или закрытия серверов.

The Crew: Motorfest, к слову, на данный момент тоже не защищена Denuvo, поэтому есть вероятность, что пираты в будущем получат и третью часть серии - когда в неё так же добавят офлайн-режим.