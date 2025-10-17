Теперь игра действительно принадлежит игрокам: группа RUNE взломала The Crew 2

Вчера компания Ubisoft, как и обещала, выпустила обновление для гоночной игры The Crew 2, которое добавило в игру офлайн-режим.
В отличии от почти всех остальных игр Ubisoft, серия The Crew не защищена Denuvo - по всей видимости издателю было достаточно того, что игры привязаны к онлайну. Теперь, когда был добавлен офлайн-режим, у пиратов появился смысл взломать игру.
И сегодня группа RUNE сообщила о том, что им удалось сделать это: игра была защищена античитом BattleEye и VMProtect - теперь игре точно не грозит "забвение", а поиграть в неё можно будет и через десятилетия, не опасаясь удаления из магазинов из-за истёкших лицензий или закрытия серверов.
The Crew: Motorfest, к слову, на данный момент тоже не защищена Denuvo, поэтому есть вероятность, что пираты в будущем получат и третью часть серии - когда в неё так же добавят офлайн-режим.
Вставьте сюда реакцию Юбисофт, хотелось бы посмотреть как горит у них одно место, как разрывает их от желчи. Что BattleEye и VMProtect не спасает их продукт
Им, вероятно, плевать. Если бы их это заботило - добавили бы в это обновление Denuvo.
Ты говоришь про игру, которую скорее всего через годик бы так же закрыли как и первую The Crew, если б не шумиха вокруг офлайн режимов.
Ох, теперь как начнут все играть.)))
Все сейчас зависают бателфилде, вряд ли взлом оживит игроков даже если скачают то максимум 1000 человек
Ей уже 7 лет, и теперь это не игра Ubisoft.)
я зависаю в доте и кс, самые лучшие и вечные игры!!!
А можно офлайн для первой дивизии ну и для второй тоже.Спасибо.
Где то в конце того года игру буквально отдавали за 30 рублей , если кого то даже это остановило от игры, может она и не нужна "геймерам" ...
Вы так договоритесь до того, что и The Crew никому не нужна, и что ей не нужен офлайн-режим. По тонкому льду ходите.
Только вот 1 часть столько не стоила, до самого конца и они не сделали оффлайн мода, а могли они ещё дальше пошли отжали игру у снг игроков.
Ничего у СНГ не отжимали. У меня же копия осталась и я недавно её качал, чтобы попробовать офлайн мод.
Интересно что EA будет делать с нфс 2015, ведь там до сих пор требует сеть, надеюсь есть план как отвязать а то можно легко их засудить ведь там есть одиночный режим с ботами так просто уже будет не отвертеться как срешь 1.
Та закроют, как world закрыли.
Вообще по возможности все гоночные стиуляторы должны иметь "одиночный режим" сюжетку даже с отключенным интернетом иметь возможности запускать игры оффлайн режима. А не закрывать сервера как это делает сейчас.
Не сравнимые игры, плюс их арабы купили, я не помню одиночного режима в world.
Слабаки, лишь после того как саму игру обновили. Просто пропиарились на ровном месте :)