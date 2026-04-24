Ubisoft внесла изменения в режим Hybrid Mode для The Crew 2, расширив офлайн-функциональность

Компания Ubisoft продолжает улучшать «гибридный режим» (Hybrid Mode) для гоночной игры The Crew 2, который позволяет играть в неё без подключения к интернету. Крупное апрельское обновление добавило в офлайн-версию ключевые функции, а представители движения Stop Killing Games заявили, что эти изменения были бы невозможны без давления со стороны игроков.

Обновление, выпущенное 22-23 апреля 2026 года, значительно расширяет возможности игры без доступа к сети. В отличие от первоначальной версии гибридного режима, появившейся в октябре 2025 года, теперь офлайн-пользователи получают больше свободы.

Пользовательские раскраски (Liveries): Стало доступно долгожданное меню «Мои раскраски». Игроки могут создавать, сохранять и загружать свои раскраски в офлайн-сохранения, а также переносить онлайн-библиотеки шаблонов для локального использования.

Статистика пилота и транспортного средства: Добавлена возможность просмотра и переноса онлайн-статистики в локальный профиль с сохранением прогресса в офлайне.

Удобное переключение режимов: Вместо перезапуска игры теперь доступна простая кнопка «Назад ко входу», позволяющая быстро переходить между онлайн и офлайн.

Движение Stop Killing Games, возглавляемое известным видеоблогером и активистом Россом Скоттом, сразу же отреагировало на обновление, опубликовав в соцсетях пост:

«Вы можете поблагодарить #StopKillingGames за это решение @Ubisoft!». По их утверждению, именно давление, оказанное на компанию (включая 1,4 миллиона подписей под петицией), вынудило Ubisoft добровольно добавить офлайн-режим во вторую и третью части серии The Crew.

«Мы непреднамеренно спасли две игры», — заявил Росс Скотт, имея в виду The Crew 2 и The Crew Motorfest. При этом он добавил, что, по информации инсайдера, у Ubisoft изначально не было планов по сохранению этих проектов после завершения поддержки — они были «обречены на смерть». Однако опасения, что Европейская гражданская инициатива будет принята и «убьёт их динамику», заставили компанию пересмотреть решение.

Движение Stop Killing Games борется за законодательное закрепление права игроков на сохранение игр после отключения серверов. Их Европейская гражданская инициатива «Stop Destroying Videogames» собрала более 1,29 миллиона подтверждённых подписей, что является 14-й успешной инициативой в истории ЕС. Европейская комиссия должна представить официальный ответ на инициативу к 27 июля 2026 года.

История с первой частью The Crew стала катализатором этого движения: в 2024 году Ubisoft полностью отключила серверы, сделав игру полностью неработоспособной, так как в ней не было одиночного режима. На фоне скандала компания пообещала добавить офлайн-режим в сиквелы, однако изначально функционал был ограничен.

Контрастом успеху Stop Killing Games служит судьба провального ролевого экшена Anthem от Electronic Arts. Как и было обещано, серверы игры были отключены 12 января 2026 года. Поскольку Anthem изначально создавался как исключительно онлайн-проект без поддержки одиночного режима, с закрытием серверов игра стала полностью недоступна для всех владельцев, даже для прохождения сюжетной кампании. Это наглядная иллюстрация проблемы, на борьбу с которой направлено движение игроков.

Ubisoft продолжает постепенное улучшение офлайн-режимов для своих гоночных игр, делая их доступными для будущих поколений геймеров. В то же время движение Stop Killing Games набирает политический вес, добиваясь первых законодательных успехов. На этом фоне судьба Anthem остаётся мрачным напоминанием о том, что в отсутствие такого давления игры могут исчезать бесследно.