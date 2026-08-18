19 августа The Crew Motorfest получит коллаборацию с Rayman

The Crew Motorfest преподнесёт довольно неожиданный сюрприз перед своим релизом на Switch 2 8 октября. Rayman появится в гоночной игре с открытым миром.

Партнёрство было анонсировано в коротком тизере, опубликованном в социальных сетях. Эта гонка с Рэйменом выйдет в среду, 19 августа. На данный момент неизвестен точный контент, включённый в этот кроссовер.

Возможно, это просто временное событие в The Crew Motorfest.