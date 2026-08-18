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The Crew Motorfest 14.09.2023
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
7 308 оценок

19 августа The Crew Motorfest получит коллаборацию с Rayman

monk70 monk70

The Crew Motorfest преподнесёт довольно неожиданный сюрприз перед своим релизом на Switch 2 8 октября. Rayman появится в гоночной игре с открытым миром.

Партнёрство было анонсировано в коротком тизере, опубликованном в социальных сетях. Эта гонка с Рэйменом выйдет в среду, 19 августа. На данный момент неизвестен точный контент, включённый в этот кроссовер.

Возможно, это просто временное событие в The Crew Motorfest.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
stephenBROP

это база. А почему форза не делает такие коллабы? Форза слишком занята. Перевыпускает авто из прошлых частей в платных карпаках не входящих в ультимейт издание

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Explosion73rus

Лучше бы эта игра получила калоборацию с разлоченной частотой кадров, а то в 60 не прикольно гонять, когда железо может больше)

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