19 августа The Crew Motorfest получит коллаборацию с Rayman

The Crew Motorfest преподнесёт довольно неожиданный сюрприз перед своим релизом на Switch 2 8 октября. Rayman появится в гоночной игре с открытым миром.
Партнёрство было анонсировано в коротком тизере, опубликованном в социальных сетях. Эта гонка с Рэйменом выйдет в среду, 19 августа. На данный момент неизвестен точный контент, включённый в этот кроссовер.
Возможно, это просто временное событие в The Crew Motorfest.
это база. А почему форза не делает такие коллабы? Форза слишком занята. Перевыпускает авто из прошлых частей в платных карпаках не входящих в ультимейт издание
Лучше бы эта игра получила калоборацию с разлоченной частотой кадров, а то в 60 не прикольно гонять, когда железо может больше)