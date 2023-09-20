на главную
об игре
The Crew Motorfest 14.09.2023
6.7 99 оценок

AMD Radeon Software Adrenalin 23.9.2 WHQL. Поддержка Lies of P, Party Animals, The Crew Motorfest

PastKNIGHT
Новости

Компания AMD выпустила новую версию Radeon Software Adrenalin 23.9.2 WHQL для Windows 11 и Windows 10. Обновление включает поддержку новых игр Lies of P, Party Animals, The Crew Motorfest и улучшения AMD Radeon Anti-Lag+.

Обновление драйверов AMD Radeon 23.9.2 WHQL для Windows 11 и Windows 10 доступно в рамках линейки программного обеспечения AMD Radeon Software Adrenalin.

Обновление принесло поддержку новых игр, таких как "Lies of P", "Party Animals" и "The Crew Motorfest", а также расширило поддержку SDK, включая функционал Microsoft Agility SDK. Функция AMD Radeon Anti-Lag+ получила улучшения с поддержкой игр, таких как "Starfield" и "Witcher 3", позволяя снизить задержку до 45% на графическом процессоре Radeon RX 7900 XTX. Кроме того, были исправлены различные проблемы, включая сбои в играх и неправильную яркость на определенных мониторах.

Новое в AMD Radeon Software 23.9.2 WHQL

Поддержка новых игр

  • Lies of P
  • Party Animals
  • The Crew™ Motorfest

Поддержка допрлнительных SDK

  • Microsoft Agility SDK Preview Release v1.711.3, включая функционал Shader Model 6.8 для GPU Work Graphs (GWG).
  • Microsoft Agility SDK Retail Release 1.610.5, включая функции Enhanced Barriers и совместимость Vulkan с DX12.

Улучшения AMD Radeon Anti-Lag+

Технология AMD Radeon Anti-Lag+ получила следующие улучшения:

  • Добавлена поддержка для игр Starfield, Witcher 3, ELDEN RING и Immortal of Aveum.Снижение задержки до 45% в выбранных играх при включенной функции AMD Radeon Anti-Lag+ на графическом процессоре Radeon RX 7900 XTX при использовании версии AMD Software: Adrenalin Edition 23.9.2, по сравнению с выключенным Anti-Lag+.
  • AMD Radeon Anti-Lag+ предоставляет экранный оверлей для отображения системной задержки в поддерживаемых играх. При включении Anti-Lag+ на экранное перекрытие можно переключиться с помощью горячей клавиши ALT+SHIFT+L.Переключение горячей клавиши сначала активирует индикатор состояния Anti-Lag+ (белый треугольник), а затем отображает задержку в мс или количество кадров.
    Чтобы сравнить разницу между Anti-Lag+ и Anti-Lag, удерживайте клавишу DEL. Чтобы сравнить разницу между включенным и выключенным Anti-Lag+, удерживайте правую клавишу CTRL.
    Используйте горячую клавишу ALT+SHIFT+F для мониторинга FPS, когда в игре включен Anti-Lag или Anti-Lag+.

Исправленные проблемы

  • При использовании Vulkan API в игре Baldur`s Gate 3 на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon™ RX 7900 XTX, могли наблюдаться сбои приложения. Эта проблема была исправлена.
  • На графических картах Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT при ручной настройке тактовой частоты GPU она могла искусственно ограничиваться до 2700 МГц. Эта проблема была исправлена.
  • При игре в определенных играх на некоторых мониторах или телевизорах SAMSUN™ FreeSync Premium Pro с включенной функцией локального затемнения яркость экрана могла не достигать корректных значений. Эта проблема исправлена.
  • При игре в SMITE на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 7900 XTX, могли возникать сбои приложения или тайм-ауты драйвера. Эта проблема теперь решена.
  • Случайные сбои приложения или тайм-ауты драйвера могли проявляться при игре в F1 23 на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 7800 XT. Этот вопрос также был решен.

Известные проблемы

В обновлении драйвера AMD Software: Adrenalin Edition были обнаружены следующие известные ошибки:

  • Оверлей производительности Performance Metrics Overlay может не отображать FPS (количество кадров в секунду) в различных играх.
  • Звук может периодически отставать от видео при записи с использованием AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1.
  • Дисплей может не достигать корректной яркости в определенных играх на некоторых дисплеях и телевизорах SAMSUNG FreeSync Premium Pro, когда включена локальная регулировка яркости (local dimming).
Источник  
2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий