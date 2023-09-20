AMD Radeon Software Adrenalin 23.9.2 WHQL. Поддержка Lies of P, Party Animals, The Crew Motorfest

Компания AMD выпустила новую версию Radeon Software Adrenalin 23.9.2 WHQL для Windows 11 и Windows 10. Обновление включает поддержку новых игр Lies of P, Party Animals, The Crew Motorfest и улучшения AMD Radeon Anti-Lag+.
Обновление драйверов AMD Radeon 23.9.2 WHQL для Windows 11 и Windows 10 доступно в рамках линейки программного обеспечения AMD Radeon Software Adrenalin.
Обновление принесло поддержку новых игр, таких как "Lies of P", "Party Animals" и "The Crew Motorfest", а также расширило поддержку SDK, включая функционал Microsoft Agility SDK. Функция AMD Radeon Anti-Lag+ получила улучшения с поддержкой игр, таких как "Starfield" и "Witcher 3", позволяя снизить задержку до 45% на графическом процессоре Radeon RX 7900 XTX. Кроме того, были исправлены различные проблемы, включая сбои в играх и неправильную яркость на определенных мониторах.
Новое в AMD Radeon Software 23.9.2 WHQL
Поддержка новых игр
- Lies of P
- Party Animals
- The Crew™ Motorfest
Поддержка допрлнительных SDK
- Microsoft Agility SDK Preview Release v1.711.3, включая функционал Shader Model 6.8 для GPU Work Graphs (GWG).
- Microsoft Agility SDK Retail Release 1.610.5, включая функции Enhanced Barriers и совместимость Vulkan с DX12.
Улучшения AMD Radeon Anti-Lag+
Технология AMD Radeon Anti-Lag+ получила следующие улучшения:
- Добавлена поддержка для игр Starfield, Witcher 3, ELDEN RING и Immortal of Aveum.Снижение задержки до 45% в выбранных играх при включенной функции AMD Radeon Anti-Lag+ на графическом процессоре Radeon RX 7900 XTX при использовании версии AMD Software: Adrenalin Edition 23.9.2, по сравнению с выключенным Anti-Lag+.
- AMD Radeon Anti-Lag+ предоставляет экранный оверлей для отображения системной задержки в поддерживаемых играх. При включении Anti-Lag+ на экранное перекрытие можно переключиться с помощью горячей клавиши ALT+SHIFT+L.Переключение горячей клавиши сначала активирует индикатор состояния Anti-Lag+ (белый треугольник), а затем отображает задержку в мс или количество кадров.
Чтобы сравнить разницу между Anti-Lag+ и Anti-Lag, удерживайте клавишу DEL. Чтобы сравнить разницу между включенным и выключенным Anti-Lag+, удерживайте правую клавишу CTRL.
Используйте горячую клавишу ALT+SHIFT+F для мониторинга FPS, когда в игре включен Anti-Lag или Anti-Lag+.
Исправленные проблемы
- При использовании Vulkan API в игре Baldur`s Gate 3 на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon™ RX 7900 XTX, могли наблюдаться сбои приложения. Эта проблема была исправлена.
- На графических картах Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT при ручной настройке тактовой частоты GPU она могла искусственно ограничиваться до 2700 МГц. Эта проблема была исправлена.
- При игре в определенных играх на некоторых мониторах или телевизорах SAMSUN™ FreeSync Premium Pro с включенной функцией локального затемнения яркость экрана могла не достигать корректных значений. Эта проблема исправлена.
- При игре в SMITE на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 7900 XTX, могли возникать сбои приложения или тайм-ауты драйвера. Эта проблема теперь решена.
- Случайные сбои приложения или тайм-ауты драйвера могли проявляться при игре в F1 23 на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 7800 XT. Этот вопрос также был решен.
Известные проблемы
В обновлении драйвера AMD Software: Adrenalin Edition были обнаружены следующие известные ошибки:
- Оверлей производительности Performance Metrics Overlay может не отображать FPS (количество кадров в секунду) в различных играх.
- Звук может периодически отставать от видео при записи с использованием AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1.
- Дисплей может не достигать корректной яркости в определенных играх на некоторых дисплеях и телевизорах SAMSUNG FreeSync Premium Pro, когда включена локальная регулировка яркости (local dimming).