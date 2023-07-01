Авторы The Crew Motorfest показали карту и великолепные пейзажи, джунгли и города Гавайев ©

Сегодня Ubisoft выпустила еще один видеоролик о предстоящей гоночной игре с открытым миром The Crew Motorfest, и на этот раз он посвящен прекрасным пейзажам Гавайев.

Мы получаем возможность увидеть полную карту Оаху, а также взглянуть на несколько окружений. Разработчики демонстрируют саму территорию фестиваля, которая является красочной и очень заметной и даже включает в себя двойную петлю, дрэг-стрип и трассу для дрифта.

Затем мы посмотрим на растительность, текстуры дорог и рельефа, объемные облака и многое другое. Дальнейшие сегменты посвящены джунглям и городу Гонолулу, которые украшают местные художники.

Вы можете посмотреть ниже.

На карте показаны несколько городов на вершине Гонолулу и множество четко различимых биомов. Вы также можете увидеть залив Перл-Харбор и близлежащий международный аэропорт имени Дэниела К. Инуе, хотя мы не знаем, будет ли он открыт для гонок по взлетно-посадочным полосам и рулежным дорожкам.

The Crew Motorfest выходит 14 сентября 2023 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC. Закрытая бета-версия будет проходить с 21 по 23 июля.