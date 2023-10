Бесплатная пробная версия The Crew Motorfest возвращается с 11 по 20 октября ©

Сегодня Ubisoft объявила, что бесплатная пробная версия The Crew Motorfest возвращается для игроков PlayStation, Xbox и ПК с 10 по 20 октября. После огромной поддержки и положительного приема со стороны сообщества, благодаря которым Motorfest получила самый высокий рейтинг во франшизе The Crew, игроки, которые хотели опробовать игру, но не смогли сделать это при запуске, теперь смогут бесплатно играть до 5 часов с возможностью перенести свой прогресс, если они решат купить The Crew Motorfest.

Игроки, которые уже прошли бесплатную пробную версию в сентябре, не смогут принять участие в новой сессии. Однако игроки, у которых осталось свободное время доступа, все равно смогут её пройти.