Бесплатная пробная версия The Crew Motorfest возвращается с 11 по 20 октября

Сегодня Ubisoft объявила, что бесплатная пробная версия The Crew Motorfest возвращается для игроков PlayStation, Xbox и ПК с 10 по 20 октября. После огромной поддержки и положительного приема со стороны сообщества, благодаря которым Motorfest получила самый высокий рейтинг во франшизе The Crew, игроки, которые хотели опробовать игру, но не смогли сделать это при запуске, теперь смогут бесплатно играть до 5 часов с возможностью перенести свой прогресс, если они решат купить The Crew Motorfest.
Игроки, которые уже прошли бесплатную пробную версию в сентябре, не смогут принять участие в новой сессии. Однако игроки, у которых осталось свободное время доступа, все равно смогут её пройти.
- UBISOFT STORE (ПК) – бесплатная пробная версия, которая начинается 11 октября 01:00 МСК и заканчивается 20 октября, 17:00 МСК. Специальная скидка с 10 по 24 октября (-20% на Standard Edition, -15% на Gold и Ultimate).
- PLAYSTATION 4 и PLAYSTATION 5 — бесплатная пробная версия, которая начинается 11 октября с полуночи (по местному времени) и заканчивается 20 октября, 17:00 МСК. Специальная скидка с 11 по 18 октября (-20% на Standard Edition, -15% на Gold и Ultimate).
- XBOX SERIES X|S и XBOX ONE — бесплатная пробная версия, которая начинается 11 октября с полуночи (по местному времени) и заканчивается 20 октября, 17:00 МСК. Предложение недели с 13 по 16 октября на Xbox One (-20% на Standard Edition).
- EPIC GAMES STORE (ПК) — бесплатная пробная версия, которая начинается 11 октября 01:00 МСК и заканчивается 20 октября, 17:00 МСК. Специальная скидка с 14 по 21 октября (-20% на Standard Edition).
В России, как обычно, нифига не будет работать? Юбики же свалили с российского рынка, ничего из их продукции купить нельзя, ни во что поиграть нельзя? Так надо им ответить той же монетой, а не рекламить их тут.
Меняешь прописку аккаунта и все доступно)
ахаха, только стартовали а уже распродажа, вот что значит уйти из России, ни кому ваша продукция не нужна кроме Русски