Cкидка и крупное обновление вернули игроков The Crew Motorfest в Steam

Гоночная аркада The Crew Motorfest от Ubisoft переживает заметный подъём популярности. Спустя время после релиза проект установил новый рекорд по одновременным игрокам в Steam, где игра вышла в апреле 2024 года.

Накануне в The Crew Motorfest одновременно играло более 12 тысяч пользователей — это лучший показатель с момента появления игры на платформе. Кроме того, проект поднялся на 14-е место в чарте самых продаваемых игр Steam.

Причин у такого ренессанса сразу две. Во-первых, игра получила самую крупную скидку за всё время — её стоимость снизилась примерно до 580 рублей, что заметно повысило интерес аудитории. Во-вторых, уже 4 марта выходит масштабное обновление. Разработчики добавят новый остров в стилистике парка развлечений, полноценный редактор трасс, переработанную физику столкновений и заезды NASCAR.