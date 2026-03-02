ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Crew Motorfest 14.09.2023
Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.8 278 оценок

Cкидка и крупное обновление вернули игроков The Crew Motorfest в Steam

butcher69 butcher69

Гоночная аркада The Crew Motorfest от Ubisoft переживает заметный подъём популярности. Спустя время после релиза проект установил новый рекорд по одновременным игрокам в Steam, где игра вышла в апреле 2024 года.

Накануне в The Crew Motorfest одновременно играло более 12 тысяч пользователей — это лучший показатель с момента появления игры на платформе. Кроме того, проект поднялся на 14-е место в чарте самых продаваемых игр Steam.

Причин у такого ренессанса сразу две. Во-первых, игра получила самую крупную скидку за всё время — её стоимость снизилась примерно до 580 рублей, что заметно повысило интерес аудитории. Во-вторых, уже 4 марта выходит масштабное обновление. Разработчики добавят новый остров в стилистике парка развлечений, полноценный редактор трасс, переработанную физику столкновений и заезды NASCAR.

10
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Folancore

Я купил в стиме, за эту цену ее изначально должны были продавать. И еще главный вопрос который меня мучает, а не закроют ли игру через пол года- год?

1
Yoshemitsu

Думаю, к тому моменту, тебе будет абсолютно срать на эту игру.