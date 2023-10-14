Digital Foundry сравнили The Crew Motorfest на PS5 и Xbox Series X/S ©

Digital Foundry опубликовала видеоанализ The Crew Motorfest, сравнивая версии гоночной игры Ubisoft с открытым миром для PS5, Xbox Series X и S. В целом, технологические журналисты удовлетворены общим видом, который предлагает игра, но ряд менее удачных элементов, таких как освещение и прогрузка объектов, лишают ее совершенства.

На PS5 и Xbox Series игра предлагает два классических режима качества и производительности, и оба используют AMD FSR 2, тогда как на Series S есть только режим 30 кадров в секунду. Согласно анализу Digital Foundry, режим Производительности на PS5 и Xbox Series X предлагает динамическое разрешение 1440p, которое снижается до максимального значения 1152p. Если не считать разрешения, меньшего расстояния прорисовки и некоторых деталей, которые трудно заметить невооруженным глазом, этот пресет визуально не уступает режиму «Качество».

Частота кадров стремится к 60 кадрам в секунду и остается стабильной, за исключением некоторых просадок в ситуациях, когда на экране появляется множество автомобилей и во время свободного исследования, где на PS5 зафиксированы падения около порога 50 кадров в секунду, а на Xbox Series Х они немного меньше. В остальном обе консоли в основном справляются с этим пресетом.

В режиме «Качество» разрешение увеличивается до 3840 x 2160p с очень редкими падениями, однако расплачивается за частоту кадров, фиксирующуюся на уровне 30 кадров в секунду. На PS5 частота кадров в этом случае твёрдая, в то время как на Xbox Series Х были замечены неравномерные изменения частоты кадров и явления разрывов в верхней части экрана, и по этой причине это настоятельно не рекомендуется.

Xbox Series S может рассчитывать только на предустановку качества со скоростью 30 кадров в секунду, представляющую те же вышеупомянутые проблемы с частотой кадров и разрывами кадров, за вычетом разрешения, которое составляет около 1440p, но снижается до максимума 1152p.