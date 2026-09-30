Джунгли, руины и гонки: Ubisoft показала трейлер DLC Tomb Raider для The Crew Motorfest

Ubisoft опубликовала трейлер грядущего дополнения Tomb Raider: Secrets of Niʻihau для гоночного симулятора The Crew Motorfest. Тематический кроссовер станет частью 11-го сезона, который стартует 7 октября и откроет четвертый год поддержки игры. Главным бесплатным нововведением сезона станет новый остров Кауаи.

Сюжетная кампания в стиле Tomb Raider отправит игроков на поиски друга Лары Крофт, пропавшего во время экспедиции за артефактом. Под удаленным руководством знаменитой расхитительницы гробниц геймерам предстоит исследовать руины и джунгли острова Ниихау, разгадывать загадки и выслеживать диких животных.

Специальный премиальный плейлист предложит восемь основных событий (включая «Запретный остров», «Священный огонь» и «Время бежать»), а также дополнительные активности: фотоохоту на 25 животных, поиск 17 сундуков с сокровищами и три фотоквеста.

Кроме того, в автопарк расширения вошли пять транспортных средств: Mercedes-AMG 6x6 (2013), Honda Africa Twin (2021), Suzuki QuadRacer R450Z (2008), Proto A500 Special Edition (2016) и Kimberlite HP-18-160 Armina (1968), который выдается в качестве награды за финал плейлиста.