Хвалебный трейлер The Crew Motorfest подчеркивает теплый прием аркадной гонки ©

После недавнего релиза The Crew Motorfest получила множество положительных отзывов, причем как критики, так и игроки положительно оценили изменение направления игры по сравнению с предшественниками. Чтобы подчеркнуть положительные отзывы о гоночной игре с открытым миром, компания Ubisoft выпустила трейлер с похвальными отзывами.

Оставив позади материковую часть США, в которой проходили первые две игры серии, The Crew Motorfest переносит игроков на гавайский остров Оаху - великолепный, яркий и разнообразный открытый мир, который также позаимствовал атмосферу из Forza Horizon со своей праздничной атмосферой. Помимо основной части, состоящей из разнообразных плейлистов, посвященных различным аспектам автомобильной культуры, игра также предлагает PvP, а разработчик Ubisoft Ivory Tower обещает постоянную поддержку после запуска.

Недавно Ubisoft также объявила, что The Crew Motorfest имеет лучшие продажи в первую неделю для франшизы на сегодняшний день.