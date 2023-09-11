Игроки сообщают о разнообразных проблемах с ранним доступом к The Crew Motorfest ©

Через три дня, 14 сентября, состоится запуск игры The Crew Motorfest. Однако те, кто успел оформить предварительный заказ на Gold- или Ultimate-издания новой аркадной гонки от Ubisoft, а также подписчики сервиса Ubisoft+, доступного на PC, XOne и XSX/S, могут начать играть уже сегодня.

По крайней мере, так было задумано. К сожалению, не обошлось без проблем.

Поначалу многие игроки сообщали, что не могут загрузить игру - скорее всего, из-за проблем с сервером. Разработчики из Ivory Tower заверили, что знают об этой проблеме и работают над ее решением.

Примерно через два часа после запланированного релиза наконец-то стало возможным начать загрузку The Crew Motorfest. Затем выяснилось, что некоторые игроки испытывают проблемы с запуском игры. Возможно, это происходит или происходило только на компьютерах с определенными процессорами и/или видеокартами. В последнем случае рекомендуется убедиться в том, что загружена последняя версия драйвера.

Более того, игра не отображалась для подписчиков Ubisoft+ - как на ПК, так и на Xbox. На ПК проблема была устранена буквально несколько минут назад. Над консольной версией разработчики еще работают.

Те же, кому удалось скачать и запустить игру, жалуются на ее оптимизацию. Как сообщается, в режиме качества игра не работает в 30 fps.

The Crew Motorfest выйдет на PC, PS4, PS5, XOne и XSX/S. Напомним, что 14 сентября на каждой из этих платформ будет доступна бесплатная пробная версия игры, позволяющая в течение пяти часов гонять по виртуальным Гавайям.