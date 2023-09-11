Игроки сообщают о разнообразных проблемах с ранним доступом к The Crew Motorfest

Через три дня, 14 сентября, состоится запуск игры The Crew Motorfest. Однако те, кто успел оформить предварительный заказ на Gold- или Ultimate-издания новой аркадной гонки от Ubisoft, а также подписчики сервиса Ubisoft+, доступного на PC, XOne и XSX/S, могут начать играть уже сегодня.
По крайней мере, так было задумано. К сожалению, не обошлось без проблем.
- Поначалу многие игроки сообщали, что не могут загрузить игру - скорее всего, из-за проблем с сервером. Разработчики из Ivory Tower заверили, что знают об этой проблеме и работают над ее решением.
- Примерно через два часа после запланированного релиза наконец-то стало возможным начать загрузку The Crew Motorfest. Затем выяснилось, что некоторые игроки испытывают проблемы с запуском игры. Возможно, это происходит или происходило только на компьютерах с определенными процессорами и/или видеокартами. В последнем случае рекомендуется убедиться в том, что загружена последняя версия драйвера.
- Более того, игра не отображалась для подписчиков Ubisoft+ - как на ПК, так и на Xbox. На ПК проблема была устранена буквально несколько минут назад. Над консольной версией разработчики еще работают.
- Те же, кому удалось скачать и запустить игру, жалуются на ее оптимизацию. Как сообщается, в режиме качества игра не работает в 30 fps.
The Crew Motorfest выйдет на PC, PS4, PS5, XOne и XSX/S. Напомним, что 14 сентября на каждой из этих платформ будет доступна бесплатная пробная версия игры, позволяющая в течение пяти часов гонять по виртуальным Гавайям.
Это сейчас не новость. Куда удивительней было бы, если б писали что всё идеально.
Интересно что круче: Форза моторспорт или Крю моторфест?
PS 4/Xbox one - о каком режиме качества может идти речь, качественные 480p в 24 кадра?
форза для мобилок поломалась, ай-я-яй.
блин. пойду смотреть сколько за нее просят турецкие барыги в эпике. 5 лет нормальных гонок не выходило со времен крю 2.
Нужно играть на консоли по двум причинам - без лаунчеров и без проблем с оптимизацией
ну ты это не под той новостью написал, дружище, написанное в статье прямо противоречит твоему изречению
Вот и играй на своих ,,приставках,, в 30- fps🤣🤣🤣