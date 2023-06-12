На Ubisoft Forward объявлена точная дата выхода гоночной игры The Crew: Motorfest ©

Компания Ubisoft уже в этом году собирается официально продолжить популярную серию гоночных симуляторов с разнообразными видами транспорта. Французский разработчики в рамках Ubisoft Forward пролили свет на дату выхода The Crew: Motorfest и дали возможность шикарные авто в кинематографичном трейлере игры.

The Crew: Motorfest перенесет стремительные гоночные заезды на лучезарное побережье Гавайев. Игроки смогут принять участие в новом уникальном фестивале гонок, предлагающий множество испытания и еще большее количество транспортных средств.

Получите в свои руки самые культовые автомобили из когда-либо созданных: от винтажной классики до электрических суперкаров или совершенно нового Lamborghini Revuelto — автомобиль вашей мечты ждет вас на The Crew Motorfest.

Вместе с постановочным роликом, был показан специальный ролик с обзором игрового процесса The Crew Motorfest. Там разработчики демонстрируют разнообразные локации и набор режимов, вместе с машинами.

Гоночный симулятор The Crew: Motorfest обещает выйти уже 14 сентября на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.