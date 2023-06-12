На Ubisoft Forward объявлена точная дата выхода гоночной игры The Crew: Motorfest

Компания Ubisoft уже в этом году собирается официально продолжить популярную серию гоночных симуляторов с разнообразными видами транспорта. Французский разработчики в рамках Ubisoft Forward пролили свет на дату выхода The Crew: Motorfest и дали возможность шикарные авто в кинематографичном трейлере игры.
The Crew: Motorfest перенесет стремительные гоночные заезды на лучезарное побережье Гавайев. Игроки смогут принять участие в новом уникальном фестивале гонок, предлагающий множество испытания и еще большее количество транспортных средств.
Получите в свои руки самые культовые автомобили из когда-либо созданных: от винтажной классики до электрических суперкаров или совершенно нового Lamborghini Revuelto — автомобиль вашей мечты ждет вас на The Crew Motorfest.
Вместе с постановочным роликом, был показан специальный ролик с обзором игрового процесса The Crew Motorfest. Там разработчики демонстрируют разнообразные локации и набор режимов, вместе с машинами.
Гоночный симулятор The Crew: Motorfest обещает выйти уже 14 сентября на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Цена конечно ппц. 1200 лир стандарт, 1700 - голд и 2000лир ультимат.
Длс превратилось в полноценную игру за оверпрайс, прям мистика ккая то, юбисофт деградирует, ничего нового и хорошего кроме аватара нет, ассасин старьё не инетерсное, крю моторфест от крю 2 почти не чем не отличается, а то и мир теперь меньше стал в разы, в общем крю моторфест хотелось бы купить. но юльтимейт просто жесть сколько стоит, наверно подожду распродажи как и крю 2 брал в своё время по очень низкой цене, думаю и этот крю не сильно то популярен будет и опять быстро по скидону начнут сливать в том же эпикгеймсе
выглядит убого
все вырубили регионалки везде, не только в рф.
вот и цены полезли просто сразу.
с 2к до 5к.
ну не нужны деньги, бог сними.
касается всех студий.
Реальный трек/Forza Horizon или ничего.
что дали? кому дали? посмотреть, послушать? пощупать?