The Crew Motorfest 14.09.2023
6.3 43 оценки

На Ubisoft Forward объявлена точная дата выхода гоночной игры The Crew: Motorfest

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Gutsz
Новости

Компания Ubisoft уже в этом году собирается официально продолжить популярную серию гоночных симуляторов с разнообразными видами транспорта. Французский разработчики в рамках Ubisoft Forward пролили свет на дату выхода The Crew: Motorfest и дали возможность шикарные авто в кинематографичном трейлере игры.

The Crew: Motorfest перенесет стремительные гоночные заезды на лучезарное побережье Гавайев. Игроки смогут принять участие в новом уникальном фестивале гонок, предлагающий множество испытания и еще большее количество транспортных средств.

Получите в свои руки самые культовые автомобили из когда-либо созданных: от винтажной классики до электрических суперкаров или совершенно нового Lamborghini Revuelto — автомобиль вашей мечты ждет вас на The Crew Motorfest.

Вместе с постановочным роликом, был показан специальный ролик с обзором игрового процесса The Crew Motorfest. Там разработчики демонстрируют разнообразные локации и набор режимов, вместе с машинами.

Гоночный симулятор The Crew: Motorfest обещает выйти уже 14 сентября на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Serpentrage

Цена конечно ппц. 1200 лир стандарт, 1700 - голд и 2000лир ультимат.

0
StingerV

Длс превратилось в полноценную игру за оверпрайс, прям мистика ккая то, юбисофт деградирует, ничего нового и хорошего кроме аватара нет, ассасин старьё не инетерсное, крю моторфест от крю 2 почти не чем не отличается, а то и мир теперь меньше стал в разы, в общем крю моторфест хотелось бы купить. но юльтимейт просто жесть сколько стоит, наверно подожду распродажи как и крю 2 брал в своё время по очень низкой цене, думаю и этот крю не сильно то популярен будет и опять быстро по скидону начнут сливать в том же эпикгеймсе

-1
SULIK 712

выглядит убого

-1
Sprintin

все вырубили регионалки везде, не только в рф.

вот и цены полезли просто сразу.

с 2к до 5к.

ну не нужны деньги, бог сними.

касается всех студий.

0
Kenn1y

Реальный трек/Forza Horizon или ничего.

0
Satty
дали возможность шикарные авто в кинематографичном трейлере игры

что дали? кому дали? посмотреть, послушать? пощупать?

0