Надёжный инсайдер сообщает, что 8 октября The Crew Motorfest выйдет на Switch 2

Согласно сообщению авторитетного инсайдера Billbil-kun, издатель Ubisoft и разработчик Ubisoft Ivory Tower планируют выпустить 8 октября 2026 года The Crew Motorfest для Nintendo Switch 2.

The Crew Motorfest — это гоночная игра с открытым миром, действие которой разворачивается на Гавайях и погружает игроков в фестиваль, посвящённый автомобильной культуре. Игроки смогут исследовать острова Оаху и Мауи, участвовать в тематических кампаниях, соревноваться в различных мероприятиях и собирать сотни культовых автомобилей.

По данным Billbil, игра будет доступна в цифровом и физическом форматах на игровых ключах по цене 49,99 долларов США / 49,99 евро / 44,99 фунтов стерлингов. Официальный анонс ожидается сегодня, 8 июля, в ближайшие несколько часов.