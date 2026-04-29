Названа дата выхода дополнения с радиоуправляемым машинками для The Crew Motorfest

Дополнение RC Frenzy выходит в рамках 9-го сезона добавляя миниатюрные радиоуправляемые автомобили, особый плейлист, новые механики управления и вид сверху. Игроки смогут исследовать открытый мир, используя крыши и вентиляцию как трассы.

Радиоуправляемые машинки это не просто уменьшенные копии обычных авто, а полноценный новый класс со своей уникальной физикой, они примерно в три раза меньше стандартных автомобилей.

Новый плейлист: «RC Frenzy» который позволит взглянуть на острова Гавайев с «миниатюрной» перспективы.

Новые транспортные средства: В день релиза появятся две радиоуправляемые модели — Phazr General Rally Raid и Phazr Trickshot Street Tier 1.

Дополнение будет доступно владельцам пропуска Year 3 Pass или в качестве отдельного DLC-пакета, выйдет 6 мая.