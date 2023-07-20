Новый геймплей The Crew Motorfest показывает заезды на разных машинах и изучение открытого мира ©

После череды утечек, у нас наконец-то появилась официальная демонстрация нового гоночного симулятора от Ubisoft. Сегодня спало эмбарго для журналистов на публикацию контента по The Crew Motorfest, которые не стали терять время и заполонили интернет огромным количеством геймплея. Опубликованные ролики предлагают ознакомиться с разнообразными автомобилями, открытым миром игры и демонстрируют фактически завершенный проект.

Главной гоночной ареной в The Crew Motorfest станут живописные Гавайи, где игроки смогут прокатиться на высокой скорости по пляжам, тропическим лесам и даже вокруг вулкана. Разработчики новой части обещают включить самые лучшие элементы серии: большое разнообразие автомобилей и доступные для игры режимы, с различными испытаниями для игроков.

Журналисты, которые уже успели опробовать новинку, встретили её неоднозначно. Как отмечается в превью, The Crew Motorfest слишком похожа на прошлую игру в серии с некоторыми изменениями, которые были явно подсмотрены у Forza Horizon 5. Тем не менее, критики положительно оценили улучшенную механику вождения и огромный ассортимент транспорта в игре.

Отправиться на тропический остров в The Crew Motorfest можно будет уже 14 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series S|X и Xbox One.