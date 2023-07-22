Новый ролик The Crew Motorfest представляет геймплей, кампанию Porsche 911, функцию перемотки назад и многое другое ©

Поскольку новое бета-тестирование The Crew Motorfest только начинается, Ubisoft выпустила новый трейлер геймплея, демонстрирующий контент игры. На этот раз мы увидим плейлист Porsche 911. Если вы не знакомы с плейлистами, то они представляют собой мини-кампании в игре с определенной темой.

Есть также «Hawaii Scenic Tour», который не требует, чтобы вы участвовали в гонках, а просто ездили в своем темпе и получали некоторую информацию о прекрасном месте игры.

Если вы заботитесь об электромобилях, вы можете проверить плейлисты «Electric Odyssey», посвященные электрическим суперкарам. Также рассказали о помощнике ИИ Каре, который будет разговаривать с вами во время вождения.

На видео показана функция перемотки назад. Интересно, что на самом деле он не перематывает урон или время, а только ваше положение на дороге, поэтому он немного менее «читерский» по сравнению с аналогичными функциями в других играх.

The Crew Motorfest выйдет 14 сентября 2023 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.